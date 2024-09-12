سياسة | دولي

غوتيريش يندّد بمقتل ستة من موظفي الأونروا بغارة إسرائيلية على مدرسة في غزة- (تدوينة)

12 - سبتمبر - 2024

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الامم المتحدة (الولايات المتحدة):  ندّد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بمقتل ستّة من موظفي الأونروا في غارة إسرائيلية استهدفت الأربعاء مدرسة تؤوي نازحين في مخيم النصيرات بوسط قطاع غزة وتديرها الوكالة الأممية.

وقال غوتيريش عبر منصة إكس إنّ “ما يحدث في غزة غير مقبول على الإطلاق. لقد تعرّضت مدرسة تؤوي 12,000 شخص لقصف جوي إسرائيلي مرة أخرى اليوم. في عداد القتلى هناك ستة من زملائنا في وكالة الأونروا. هذه الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي يجب أن تتوقف الآن”.

(أ ف ب)

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  1. يقول alaa:
    سبتمبر 12, 2024 الساعة 7:11 ص

    ومافائدة النحب والتنديد منذ عشرات السنين–انتم مجرد اصنام

    رد

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