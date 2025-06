غوتيريش يندّد بمقتل ستة من موظفي الأونروا بغارة إسرائيلية على مدرسة في غزة- (تدوينة)

الامم المتحدة (الولايات المتحدة): ندّد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بمقتل ستّة من موظفي الأونروا في غارة إسرائيلية استهدفت الأربعاء مدرسة تؤوي نازحين في مخيم النصيرات بوسط قطاع غزة وتديرها الوكالة الأممية.

وقال غوتيريش عبر منصة إكس إنّ “ما يحدث في غزة غير مقبول على الإطلاق. لقد تعرّضت مدرسة تؤوي 12,000 شخص لقصف جوي إسرائيلي مرة أخرى اليوم. في عداد القتلى هناك ستة من زملائنا في وكالة الأونروا. هذه الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي يجب أن تتوقف الآن”.

What's happening in Gaza is totally unacceptable.

A school turned shelter for around 12,000 people was hit by Israeli airstrikes again today.

Six of our @UNRWA colleagues are among those killed.

These dramatic violations of international humanitarian law need to stop now.

