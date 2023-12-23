غوتيريش: 4 من كل 5 أشخاص “الأكثر جوعا” بالعالم موجودون في غزة- (فيديو وتدوينة)

نيويورك: كشف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، السبت، أن كل “4 من كل 5 أشخاص الأكثر جوعا في العالم موجودون بقطاع غزة”.

جاء ذلك في تدوينة نشرها غوتيريش، على حسابه عبر منصة “إكس”.

وأضاف “مع اشتداد الصراع وتزايد الرعب في غزة، سنواصل القيام بدورنا”.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة، إننا “لن نستسلم”.

Four out of five of the hungriest people anywhere in the world are in Gaza. As the conflict intensifies and the horror grows, we will continue to do our part. We will not give up.https://t.co/lQIvJiXlSE pic.twitter.com/u9WE8fvIzY — António Guterres (@antonioguterres) December 23, 2023

“4 من كل 5 من أكثر الأشخاص جوعا في العالم، موجودون في #غزة“. الأمين العام يبدي الأمل في أن يساعد قرار مجلس الأمن في تحسين توصيل الإغاثة إلى غزة، ويؤكد أن الوقف الإنساني لإطلاق النار هو السبيل الوحيد لتلبية احتياجات السكان وإنهاء الكابوس الذي يعيشون فيه.https://t.co/292kEObXXF pic.twitter.com/xspxUcC9ve — أخبار الأمم المتحدة (@UNNewsArabic) December 22, 2023

واعتمد مجلس الأمن الدولي، الجمعة، قرارا يدعو إلى اتخاذ خطوات عاجلة للسماح فورا بإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وتهيئة الظروف لوقف إطلاق النار بين إسرائيل والمقاتلين الفلسطينيين.

وقالت منظمة الأمم المتحدة عبر موقعها الإلكتروني: “بتأييد 13 عضوا، وامتناع الولايات المتحدة وروسيا عن التصويت، اعتمد مجلس الأمن الدولي القرار رقم 2720 حول غزة وإسرائيل”.

وعقب اعتماد القرار، أكد غوتيريش، دعم الأمم المتحدة لكل ما يؤدي إلى تحسين إيصال المساعدات إلى غزة.

وقال إن “الأمم المتحدة تعتقد أن السلطة الفلسطينية هي الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني، وأنه ينبغي تهيئة الظروف التي تسمح لها بتحمل المسؤولية في غزة، وأن هذا سيمكّن من تحقيق حل الدولتين”.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت حتى مساء السبت 20 ألفا و258 شهيدا و53 ألفا و688 جريحا معظمهم أطفال ونساء”، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.

(الأناضول)