سياسة | دولي | الولايات المتحدة

غوتيريش: 4 من كل 5 أشخاص “الأكثر جوعا” بالعالم موجودون في غزة- (فيديو وتدوينة)

منذ 44 دقيقة

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش

حجم الخط
0

نيويورك: كشف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، السبت، أن كل “4 من كل 5 أشخاص الأكثر جوعا في العالم موجودون بقطاع غزة”.

جاء ذلك في تدوينة نشرها غوتيريش، على حسابه عبر منصة “إكس”.

وأضاف “مع اشتداد الصراع وتزايد الرعب في غزة، سنواصل القيام بدورنا”.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة، إننا “لن نستسلم”.

 

واعتمد مجلس الأمن الدولي، الجمعة، قرارا يدعو إلى اتخاذ خطوات عاجلة للسماح فورا بإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وتهيئة الظروف لوقف إطلاق النار بين إسرائيل والمقاتلين الفلسطينيين.

وقالت منظمة الأمم المتحدة عبر موقعها الإلكتروني: “بتأييد 13 عضوا، وامتناع الولايات المتحدة وروسيا عن التصويت، اعتمد مجلس الأمن الدولي القرار رقم 2720 حول غزة وإسرائيل”.

وعقب اعتماد القرار، أكد غوتيريش، دعم الأمم المتحدة لكل ما يؤدي إلى تحسين إيصال المساعدات إلى غزة.

وقال إن “الأمم المتحدة تعتقد أن السلطة الفلسطينية هي الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني، وأنه ينبغي تهيئة الظروف التي تسمح لها بتحمل المسؤولية في غزة، وأن هذا سيمكّن من تحقيق حل الدولتين”.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت حتى مساء السبت 20 ألفا و258 شهيدا و53 ألفا و688 جريحا معظمهم أطفال ونساء”، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.

(الأناضول)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

غوتيريش: على الأمم المتحدة أن تنظر على وجه السرعة في طلب هايتي قوة مسلحة
9 - أكتوبر - 2022
متحدث أممي: غوتيريش يزور تركيا السبت
16 - أغسطس - 2022
الأمم المتحدة: موقفنا تجاه قضية فلسطين محدد بقرارات دولية
8 - ديسمبر - 2020
تبادل جديد لإطلاق النار بين المغرب وبوليساريو في الصحراء الغربية
17 - نوفمبر - 2020

اشترك في قائمتنا البريدية