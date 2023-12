غوتيريش: 4 من كل 5 أشخاص “الأكثر جوعا” بالعالم موجودون في غزة- (فيديو وتدوينة)

نيويورك: كشف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، السبت، أن كل “4 من كل 5 أشخاص الأكثر جوعا في العالم موجودون بقطاع غزة”.

جاء ذلك في تدوينة نشرها غوتيريش، على حسابه عبر منصة “إكس”.

وأضاف “مع اشتداد الصراع وتزايد الرعب في غزة، سنواصل القيام بدورنا”.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة، إننا “لن نستسلم”.

Four out of five of the hungriest people anywhere in the world are in Gaza.

As the conflict intensifies and the horror grows, we will continue to do our part.

We will not give up.https://t.co/lQIvJiXlSE pic.twitter.com/u9WE8fvIzY

— António Guterres (@antonioguterres) December 23, 2023