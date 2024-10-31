غوشن هاي تيك الصينية تغذي مصنعا ضخما بالمغرب من محطة لطاقة الرياح

الرباط: قالت شركة غوشن باور المغرب، التابعة لشركة غوشن هاي تك الصينية، اليوم الخميس إنها ستزود مصنعها العملاق في المغرب بالطاقة عبر محطة لطاقة الرياح بقدرة 500 ميغاوات، والتي ستبنيها شركة الطاقة السعودية أكوا باور.

ويعد مشروع محطة الرياح الذي تبلغ تكلفته 800 مليون دولار جزءا من صفقات بقيمة 1.78 مليار دولار وقعتها أكوا باور خلال مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض يوم الثلاثاء.

وفي يونيو/ حزيران، اتفقت غوشن هاي تك مع الحكومة المغربية على بناء أول مصنع عملاق في البلاد بقيمة 1.3 مليار دولار.

ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج في المصنع العملاق في الربع الثالث من عام 2026، بطاقة أولية تبلغ 20 غيغاوات في الساعة.

