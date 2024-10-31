غوشن هاي تيك الصينية تغذي مصنعا ضخما بالمغرب من محطة لطاقة الرياح

الرباط: قالت شركة غوشن باور المغرب، التابعة لشركة غوشن هاي تك الصينية، اليوم الخميس إنها ستزود مصنعها العملاق في المغرب بالطاقة عبر محطة لطاقة الرياح بقدرة 500 ميغاوات، والتي ستبنيها شركة الطاقة السعودية أكوا باور.
ويعد مشروع محطة الرياح الذي تبلغ تكلفته 800 مليون دولار جزءا من صفقات بقيمة 1.78 مليار دولار وقعتها أكوا باور خلال مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض يوم الثلاثاء.
وفي يونيو/ حزيران، اتفقت غوشن هاي تك مع الحكومة المغربية على بناء أول مصنع عملاق في البلاد بقيمة 1.3 مليار دولار.
ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج في المصنع العملاق في الربع الثالث من عام 2026، بطاقة أولية تبلغ 20 غيغاوات في الساعة.
(رويترز)
أصبحنا نسمع ونقرأ يوميا عن تدفق الإستثمارات الأجنبية على المملكة من كل أنحاء العالم ومن دول وازنة كفرنسا وإسبانيا والصين ، وهذه الإستثمارات تهم مختلف القطاعات الإقتصادية كالطاقة النظيفة وصناعة السيارات والطائرات وتحلية مياه البحر والبنيات التحتية من مطارات وسكك حديدية وموانىء ، وعلى ذكر الموانئ فميناء الداخلة بالصحراء المغربية تسير الأشغال به بشكل سريع حيث العمل لا يتوقف ليلا ونهارا وقريبا جدا سيكون جاهزا للعمل في إطار المشروع الأطلسي الذي كان العاهل المغربي قد أعلن عنه سابقا ، والحمدلله أولا وأخيرا.
الحمد لله على نعمه التي لا تعد ولا تحصى.
المغرب يعمل على تنويع شركائه الاقتصاديبن والسياسيين ولا يجد حرجا ان يمضي اتفاقيات ضخمة مع اوربا وامريكا من جهة ومع روسيا والصين من جهة أخرى.
ها نحن نرى كيف استثمرت فرنسا وامريكا ثم الصين المنافسة لهم بل وصوتت لصالح المغرب في مجلس الامن، ثم نرى كيف وقعت روسيا مع المغرب اتفاقية صيد تهم الصحراء المغربية وهي التي تنافس اوربا.
رزانة وتعقل الدبلوماسية المغربية وبعد نظر العاهل المغربي جعل من المغرب رمزا للوحدة لا للتفرقة.