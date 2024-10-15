غوغل تتجه للطاقة النووية لتشغيل مراكز البيانات

سان خوسيه (كاليفورنيا): أعلنت شركة غوغل، الإثنين، عن خطط لشراء طاقة نووية لتشغيل مراكز البيانات في عصر الذكاء الاصطناعي الذي يتطلب طاقة كبيرة، وذلك على خطى شركة مايكروسوفت.

وقالت عملاق التكنولوجيا إنها تخطط لتشغيل أول مفاعلات نووية صغيرة تابعة لشركة “كيروس باور” التي تتخذ من كاليفورنيا مقرا لها “بسرعة وأمان بحلول عام 2030، يتبعها نشر مفاعلات إضافية حتى عام 2035”.

وقال مدير شركة غوغل، مايكل تيريل، في منشور على مدونة: “بشكل عام، سيمكن هذا الاتفاق من توفير ما يصل إلى 500 ميغاواط من الطاقة النظيفة الخالية من الكربون على مدار الساعة لشبكات الكهرباء في الولايات المتحدة، ويساعد المزيد من المجتمعات على الاستفادة من الطاقة النووية النظيفة والميسورة التكلفة”.

وأوضح تيريل لصحيفة “فايننشال تايمز” أن الخطة تهدف إلى استخدام ست أو سبع محطات طاقة. وما زال من غير الواضح ما إذا كانت الكهرباء من هذه المفاعلات ستغذى في الشبكة، أو ستتصل مباشرة بمراكز البيانات.

كما تظل التفاصيل المالية للصفقة غير واضحة، وكذلك ما إذا كانت غوغل ستشارك في تمويل بناء محطات الطاقة أو ستشتري الكهرباء فقط بعد اكتمالها.

وتتميز مفاعلات “كيروس” الصغيرة بأنها مبردة بالفلوريد المنصهر بدلا من الماء. وتقول الشركة إن هذا التصميم أكثر أمانا من المفاعلات التقليدية لأن المبرد لا يصل إلى درجة الغليان.

وكانت شركة “كيروس” حصلت العام الماضي على تصريح لبناء أول مفاعل اختباري لها في ولاية تينيسي الأمريكية.

(د ب أ)