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غوغل تتراجع عن التخلص من ملفات تعريف الارتباط في كروم

23 - يوليو - 2024

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سان خوزيه (كاليفورنيا): قالت شركة غوغل يوم الاثنين إنها تراجعت عن خططها للتخلص من ملفات تعريف الارتباط على متصفح كروم الخاص بها.

وفي عام 2020، أعلنت غوغل لأول مرة أنها تريد التخلص مما يسمى بملفات تعريف الارتباط الخاصة بالجهات الخارجية، وهي البيانات المخزنة في متصفحات الويب التي تتيح للشركات تتبع المستخدمين، تلقائيا في متصفح كروم الخاص بها.

ومع ذلك، قالت الشركة في منشور يوم الاثنين إن الانتقال سيتطلب “عملا كبيرا من قبل العديد من المشاركين” وسيؤثر على جميع المشاركين في صناعة الإعلان عبر الإنترنت.

وكتب أنطوني تشافيز، نائب رئيس الخصوصية في غوغل ساندبوكس: “في ضوء ذلك، نقترح نهجا محدثا يرفع من اختيار المستخدم. بدلا من إبطال ملفات تعريف الارتباط الخاصة بالجهات الخارجية، سنقدم تجربة جديدة في كروم تتيح للأشخاص اتخاذ خيار مستنير ينطبق على تصفح الويب الخاص بهم، ويمكنهم تعديل هذا الخيار في أي وقت”.

وقال: “نحن نناقش هذا المسار الجديد مع الجهات التنظيمية، وسننخرط مع الصناعة أثناء طرحنا له”.

ويقوم منافسو غوغل وأبل وموزيلا مطور فايرفوكس، بحظر ملفات تعريف الارتباط الخاصة بالجهات الخارجية تلقائيا ويمكن تفعيلها من قبل المستخدمين.

(د ب أ)

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