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غوغل تطرد أحد موظفيها لاحتجاجه ضد إسرائيل

8 - مارس - 2024

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نيويورك: أعلنت شركة غوغل الأمريكية، الجمعة، طرد أحد موظفيها على خلفية احتجاجه ضد إسرائيل في فعالية تكنولوجية بمدينة نيويورك.
وذكر بيان للشركة، أن أحد مهندسيها قاطع زميله بالعمل أثناء تقديمه لعرض في فعالية تكنولوجية ترعاها الشركة الاثنين الماضي.
وجاء في البيان، “بغض النظر عن المشكلة، فإن هذا السلوك غير مقبول وتم إنهاء خدمة الموظف لانتهاكه سياساتنا”.
تجدر الإشارة إلى أنّ أحد مهندسي شركة غوغل قاطع كلمة كان يلقيها مدير إسرائيلي في الشركة بالقول: “أرفض إنتاج تكنولوجيا من شأنها تمكين الإبادة الجماعية والفصل العنصري”.

(الأناضول)



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  1. يقول فصل الخطاب:
    مارس 9, 2024 الساعة 12:17 ص

    هه غوغل الصهيونية الفاشية العنصرية البغيضة المقيتة المتغطرسة التي تكيل بمكيالين تطرد المساندين لغزة 🤕☝️🔥

    رد
  2. يقول الكروي داود النرويج:
    مارس 9, 2024 الساعة 3:24 ص

    تحية لهذا الشخص الشريف الذي فضح صهيونية جوجل !!
    ولا حول ولا قوة الا بالله

    رد

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