غوغل تطلق خصائص جديدة لمحركها البحثي تعمل بالذكاء الاصطناعي المعزز

ماونتن فيو: أعلن الرئيس التنفيذي لمجموعة غوغل سوندار بيتشاي الثلاثاء أن الشركة تعتزم إطلاق وضع جديد لمحرك البحث التابع لها مزود بالذكاء الاصطناعي المعزز، في ظل الطفرة في أدوات المساعدة المنافسة القائمة على الذكاء الاصطناعي بينها تشات جي بي تي.

وهذه مرحلة جديدة في دمج الذكاء الاصطناعي التوليدي في محرك البحث الشهير، بعد عام على إطلاق “إيه آي أوفرفيوز” AI Overviews، وهو مربع يظهر في أعلى النتائج قبل الروابط التقليدية للمواقع الإلكترونية.

تعتمد AI Overviews على واجهة الذكاء الاصطناعي التوليدية “جيميناي” Gemini التي أطلقتها غوغل في كانون الأول/ديسمبر 2023 بعد الانتشار الكبير لـ”تشات جي بي تي”.

ومن المتوقع أن يتمتع “AI Mode” (“وضع الذكاء الاصطناعي”) الذي سيكون متاحا في البداية فقط في الولايات المتحدة، بميزات أقوى، من خلال توفير تقارير أو رسوم بيانية مفصلة لتوضيح البيانات عند الطلب باللغة اليومية.

كذلك، توفر الأداة المرتقبة استجابات مخصصة بناء على ملف تعريف المستخدم وسجل نشاطه على الإنترنت واتصالاته، وما إذا كان قد أعطى حق الوصول إلى سجل البحث الخاص به أو صندوق الوارد في بريده الإلكتروني.

وقالت ليز ريد، رئيسة قسم البحث في المجموعة التي تتخذ مقرا في ماونتن فيو بولاية كاليفورنيا، خلال عرض تقديمي في مؤتمر Google I/O (غوغل آي أو) للمطورين “هذا مستقبل البحث على غوغل”، “إنها ميزة تتجاوز المعلومات إلى الذكاء”.

وسيبدو محرك البحث تاليا أشبه بخدمة تشات جي بي تي المطورة من شركة أوبن إيه آي، والتي اكتسبت أخيرا وظائف جديدة لا سيما مع إضافة خاصية التسوق.

وبحسب غوغل، فإن أكثر من 1,5 مليار مستخدم يستعينون بخاصية AI Overviews.

تواجه غوغل التي تهيمن منذ سنوات طويلة على سوق محركات البحث، تهديدات من الشركات الناشئة المنافسة، ولكن أيضا من القضاء الأمريكي.

تطالب الحكومة الأميركية غوغل ببيع متصفحها “كروم” بعدما ثبّتت إدانة الشركة العملاقة بالحفاظ على احتكارها من خلال ممارسات تجارية غير عادلة.

في أوائل أيار/مايو، أثناء محاكمة أمام القضاء الأمريكي، كشف أحد المديرين التنفيذيين في شركة أبل أن عدد الاستخدامات لمحرك بحث غوغل المثبت تلقائيا على أجهزة آي فون انخفض الشهر الماضي للمرة الأولى منذ عشرين عاما.

ويُظهر الإعلان الذي تسبب في انخفاض أسهم “ألفابت”، الشركة الأم لغوغل، بأكثر من 7% في جلسة تداول واحدة، أن المنافسة آخذة في الازدياد.

وتعمد تشات جي بي تي وأدوات الذكاء الاصطناعي الأخرى إلى تصفح الإنترنت لتقديم إجابات مباشرة لمستخدميهم، من دون إعلانات.

وتسعى “بربليكسيتي إيه آي” Perplexity AI، وهي شركة ناشئة أخرى في سان فرانسيسكو، إلى أن تصبح المنافس الرئيسي لشركة غوغل في مجال عملها الرئيسي.

(أ ف ب)