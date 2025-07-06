غوغل تطلق نموذج توليد فيديوهات للمستخدمين في أنحاء العالم

أمريكا: أعلنت شركة التكنولوجيا الأمريكية غوغل، بدء توفير نموذج الذكاء الصناعي لتوليد الفيديوهات “فيو 3” لجميع مستخدمي منصة الذكاء الاصطناعي التابعة للشركة جيمني، في أكثر من 159 دولة.

وأشار موقع تك كرانش المتخصص في موضوعات التكنولوجيا، إلى أن نموذج توليد الفيديوهات متاح فقط للمشتركين في الخدمة مدفوعة الأجر المعروفة باسم غوغل أيه.آي برو، ويتيح توليد 3 فيديوهات يوميا كحد أقصى.

يذكر أن غوغل كشفت عن نموذج الذكاء التوليدي فيو3 في مايو/ أيار الماضي، ويسمح للمستخدمين بإنتاج فيديوهات تصل إلى 8 ثوان باستخدام أوامر نصية مكتوبة مطولة.

وقال جوش وودورد المسؤول في غوغل إن الشركة تعمل على إضافة خاصية توليد فيديوهات باستخدام الصور إلى منصة جيمني.

يذكر أن الاشتراك في خدمة غوغل أيه.آي برو يتيح للمستخدم المزيد من ميزات الذكاء الاصطناعي التي طورتها غوغل، إلى جانب مساحة تخزين إضافية على الحوسبة السحابية بسعة 2 تيرابايت.

(د ب أ)