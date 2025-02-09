غوغل تطلق نموذج ذكاء اصطناعي جديدا وتضيف “التفكير” إلى تطبيق جيمني

سان فرانسيسكو: أطلقت شركة التكنولوجيا الأمريكية غوغل نموذج الذكاء الاصطناعي الجديد المنتظر “جيمني 0ر2 برو إكسبريمنتال” في إطار سلسلة نماذج ذكاء اصطناعي جديدة للشركة. كما أطلقت الشركة نموذج الذكاء الاصطناعي الاستدلالي باسم جيمني 0ر2 فلاش ثينكنغ، على تطبيق جيمني.

وأشار موقع تك كرانش المتخصص في موضوعات التكنولوجيا، إلى أن إطلاق غوغل لنماذج ذكاء اصطناعي جديدة يأتي في الوقت الذي مازال فيه العالم تحت وقع صدمة إطلاق شركة ديب سيك الصينية الناشئة لنموذج الذكاء الاصطناعي آر وان منخفض التكلفة مقارنة بما تقدمه الشركات الأمريكية. في الوقت نفسه يمكن للشركات الوصول إلى نماذج ذكاء شركة ديب سيك من خلال واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بها لاستخدامه بصورة مجانية نسبيا.

يذكر أن كلا من غوغل وديب سيك أطلقتا نماذج ذكاء اصطناعي استدلالية في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، لكن نموذج آر وان الصادر عن ديب سيك جذب قدرا هائلا من الاهتمام. والآن ربما تحاول غوغل وضع نموذج الذكاء الاصطناعي الاستدلالي جيمني 0ر2 فلاش ثينكنغ أمام المزيد من الأنظار من خلال تطبيقها الشهير جيمني.

وبالنسبة للنموذج جيمني 0ر2 برو الذي يخلف النموذج جيمني 5ر1 برو، الذي أطلقته غوغل في فبراير/ شباط الماضي، تقول الشركة إنه الآن النموذج الرائد في عائلة جيمني أيه.آي.

وكشفت غوغل بالمصادفة عن جيمني 0ر2 برو من خلال تطبيق جميني منذ حوالي أسبوع. لكن هذه المرة تم الكشف عنه بالفعل وأطلقت نسخة تجريبية منه في الأسبوع الماضي عبر منصتيها لتطوير البرمجيات فيرتكس أيه.آي وغوغل أيه.آي ستديو. وسيكون جيمني 0ر2 برو متاحا للمشتركين في فئة جيمني أدفانسد من تطبيق جيمني.

(د ب أ)