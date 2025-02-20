غوغل تطور مساعدا بالذكاء الاصطناعي لعلماء الطب الحيوي

لندن: قالت شركة غوغل الأمريكية العملاقة اليوم الأربعاء، إنها طورت أداة ذكاء اصطناعي لتكون بمثابة مساعد افتراضي للعلماء في مجال الطب الحيوي.

وأضافت الشركة أن الأداة الجديدة، التي اختبرها علماء في جامعة ستانفورد بالولايات المتحدة وإمبريال كوليدج لندن، تستخدم التفكير المنطقي المتقدم لمساعدة العلماء على تجميع قدر هائل من التجارب السابقة والخروج بفرضيات جديدة.

ووضعت (ديب مايند)، وهي وحدة الذكاء الاصطناعي التابعة لغوغل، العلم في مقدمة أولوياتها. ورئيسها ديميس هاسابيس من الفائزين بنوبل في الكيمياء العام الماضي عن تكنولوجيا طورتها الوحدة.

وفي تجربة تناولت تليف الكبد، قالت غوغل إن كل المقاربات التي اقترحها “مساعد العالم” المزود بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي أظهرت نتائج واعدة واحتمالات لمنع أسباب المرض.

وأضافت غوغل أن النموذج أظهر قدرة بمرور الوقت على تطوير حلول توصل إليها الخبراء.

وقالت الشركة: “رغم أن هذه النتائج أولية وتتطلب مزيدا من التحقق، فإنها تشير إلى مجال واعد لأنظمة الذكاء الاصطناعي ذات القدرات العالية… لتعزز وتسرع وتيرة عمل علماء من ذوي الخبرة”.

وقال علماء عملوا في المشروع إنه يكمل عمل الباحثين ولا يحل محلهم.

(رويترز)