غوغل تعترف بفشلها في تحذير 10 ملايين شخص أثناء زلزال تركيا عام 2023

أنقرة: اعترفت شركة غوغل بفشلها في إرسال إشعارات إنذار مبكر إلى 10 ملايين شخص أثناء الزلزال المدمر الذي ضرب ولاية قهرمان مرعش جنوبي تركيا يوم 6 فبراير/ شباط عام 2023.

ووفقًا لما أوردته هيئة الإذاعة البريطانية (BBC)، الاثنين، أقرت غوغل بوجود أخطاء في نظام تنبيهات الزلازل (AEA) الخاص بنظام أندرويد الذي يُدار من وادي السيليكون في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وفي تصريح لـ”بي بي سي”، أفادت غوغل بأنها اكتشفت أن نظام تنبيهات الزلازل لم يعمل بشكل صحيح أثناء زلزال قهرمان مرعش.

يذكر أن تركيا تعرضت قبل عامين لزلزالين مدمرين بقوة 7.7 و7.6 درجات وتأثرت 11 ولاية بالزلزالين اللذين ضربا ولاية قهرمان مرعش.

وأسفر الزلزالان عن مقتل أكثر من 53 ألف شخص وإصابة نحو 107 آلاف آخرين، وأثرا سلبا على حياة ومعيشة 14 مليون مواطن.

وبسبب الزلزال المدمر أعلنت تركيا حينها حدادا وطنيا لمدة 7 أيام.

(الأناضول)