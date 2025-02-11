غوغل تغيّر اسم خليج المكسيك إلى “خليج أمريكا” للمستخدمين الأمريكيين

سان فرانسيسكو: غيّرت شركة غوغل الاثنين، اسم خليج المكسيك إلى “خليج أمريكا” للذين يستخدمون منصة خرائطها داخل الولايات المتحدة، امتثالا لأمر تنفيذي أصدره الرئيس دونالد ترامب.

وكتبت غوغل في مدوّنة أن المستخدمين خارج الولايات المتحدة سيستمرون في رؤية الاسم الأصلي والاسم الجديد لخليج المكسيك، كما هي الحال بالنسبة إلى مواقع أخرى متنازع عليها.

وأضافت: “سيرى الأشخاص الذين يستخدمون الخرائط في الولايات المتحدة (خليج أمريكا) وسيرى الأشخاص في المكسيك (خليج المكسيك). وسيرى البقية الاسمين”.

وأوضحت الشركة أن هذا التغيير يتماشى مع سياستها المتمثلة في اتباع التسميات الجغرافية الرسمية للحكومة الأمريكية من خلال نظام معلومات الأسماء الجغرافية.

كذلك، وخلال خطاب تنصيبه في 20 كانون الثاني/ يناير، قال الرئيس الجمهوري إنه يريد أن يعيد لدينالي، وهي أعلى قمة في أمريكا الشمالية وتقع في ألاسكا (6190 مترا)، اسمها السابق جبل ماكينلي، بعدما غيّره الرئيس باراك أوباما في عام 2015 نزولا عند رغبة السكان الأصليين.

وأثارت هذه الخطوة انتقادات من جانب جماعات السكان الأصليين الأمريكيين في ألاسكا الذين ينادون بالاحتفاظ باسم دينالي.

من جهتها، اقترحت الرئيسة المكسيكية كلاوديا شينباوم ردا على ترامب تسمية الولايات المتحدة بـ”أمريكا المكسيكية”، في إشارة إلى خريطة تعود إلى القرن السابع عشر يظهر عليها جزء كبير من منطقة أمريكا الشمالية بهذا الاسم.

