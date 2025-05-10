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غوغل ستدفع 1,4 مليار دولار لولاية تكساس لتسوية مزاعم بشأن جمع بيانات عن المستخدمين

منذ 27 دقيقة

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أوستن- تكساس: أعلن المدعي العام لولاية تكساس الأمريكية يوم الجمعة أن شركة غوغل ستدفع 1,4 مليار دولار لتسوية مزاعم بشأن قيام الشركة بجمع بيانات عن المستخدمين دون الحصول على إذن.

وفي عام 2022، رفع المدعي العام كين باكستون دعوى قضائية ضد غوغل، قائلا إن شركة البحث العملاقة جمعت الملايين من القياسات الحيوية المحددة للهوية، بما في ذلك بصمات الصوت وسجلات هندسة الوجه، من خلال منتجاتها وخدماتها مثل “صور غوغل” و”مساعد غوغل” و”نيست هاب ماكس”.

وقال باكستون في بيان يوم الجمعة “في تكساس، شركات التكنولوجيا الكبيرة ليست فوق القانون. لسنوات، قامت غوغل بشكل سري بتتبع تحركات الناس وعمليات البحث الخاصة بهم وحتى بصمات أصواتهم وهندسة وجوههم من خلال منتجاتها وخدماتها. لقد كافحت ضدهم وفزت”.

(أ ب)

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