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غوغل ستعطل تقييمات المدارس عبر تطبيقها للخرائط

منذ ساعة واحدة

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باريس: تعتزم غوغل تعطيل التقييمات والمراجعات التي يضعها مستخدمو تطبيق الخرائط Google Maps للمدارس حول العالم في نهاية نيسان/ أبريل، وفق ما علمت وكالة فرانس برس من عملاق التكنولوجيا الأمريكي الأربعاء.

وقال ناطق باسم الشركة الأمريكية إن “هذا القرار يأتي بسبب الوجود المتكرر لمساهمات خارج الموضوع، وضارة، وتنتهك سياساتنا”.

ورصد صحافي من وكالة فرانس برس الأربعاء جملة تعليقات سلبية على صفحات مدارس في العاصمة الفرنسية باريس، بينها مثلا “مدرسة بائسة” و”فاسدة” و”معلمون فظيعون”.

وأوضحت المجموعة أن هذا الإجراء سيطبق على “مؤسسات التعليم العام” في مختلف أنحاء العالم، وسيُنفذ بدءا من نهاية الشهر الجاري، على أن يستغرق نشره بالكامل أسابيع عدة، مع حذف كل المراجعات والتقييمات الموجودة حاليا.

يتيح تطبيق خرائط غوغل للمستخدمين تقييم الأماكن التي يزورونها على مقياس يتراوح من 1 إلى 5، مع ترك ما يطيب لهم من تعليقات. ورغم أن هذه الممارسة شائعة في الفنادق والمطاعم، فإنها توفر أيضا فرصة لتقييم المدارس الابتدائية أو المتوسطة أو الثانوية.

(أ ف ب)

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