“غوغل شات” تطلق خاصية المحادثات المرئية والمسموعة

سان فرانسيسكو: أطلقت خدمة المحادثة غوغل شات خاصية الاجتماعات الصوتية الفورية المشابهة لخدمة “سلاك هودلز” التي توفرها منصة المؤتمرات عبر الإنترنت سلام، والتي تتيح للمستخدم القيام بمحادثات مرئية أو مسموعة أثناء المحادثة.

وأشار موقع تك كرانش المتخصص في موضوعات التكنولوجيا، إلى أن غوغل لم تقدم اسما للخاصية الجديدة واكتفت بإطلاق باسم “هودلز” ومعناه “التجمعات”.

ويمكن للمستخدم أثناء استخدام غوغل شات، أن يبدأ المحادثة المسموعة أو المرئية بسرعة من خلال النقر على القائمة التي تظهر أسفل رمز الاتصال ثم يختار “ستارت ذا هوديل” (أبدأ تجمع).

وفي هذه الحالة ستبدأ بشكل افتراضي المحادثة صوتيا، ولكن يمكن للمستخدم تشغيل خاصية الفيديو أو مشاركة الشاشات كما يحدث في خدمة غوغل ميت.

يذكر أن غوغل أعلنت عن الخاصية الجديدة في العام الماضي لأول مرة كجزء من تحديث خدمة غوغل شات. وقد بدأ تفعيلها قبل أيام وستكون متاحة لكل مستخدمي خدمة “غوغل وورك سبيس” خلال الأسابيع المقبلة.

(د ب أ)