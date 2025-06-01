“غوغل فوتوز” تطرح أداة جديدة لتحرير الصور بتقنيات الذكاء الاصطناعي

سان فرانسيسكو: تحتفل شركة التكنولوجيا الأمريكية غوغل، بمرور 10 سنوات على إطلاق خدمة تبادل الصور “غوغل فوتوز” بإضافة خاصية جديدة لتحرير الصور تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي.

تحمل الأداة الجديدة اسم ري إيمدجنج أند أوتو فريم، وهي كانت في السابق متاحة فقط على هواتف بيكسل الذكية فقط، لتصبح متاحة لأعداد أكبر من المستخدمين.

تستخدم خاصية “ري إيمدجنج” الذكاء الاصطناعي التوليدي لتحويل العناصر والخلفيات في الصور باستخدام أوامر نصية. على سبيل المثال، يمكنك طلب استبدال سماء قاتمة في إحدى صورك بسماء زرقاء صافية.

كما توفر خاصية “أوتو فريم” طرقا مختلفة لوضع أطر للصورة، سواء بالقص أو التوسيع أو استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي لملء الفراغات.

وتقول شركة غوغل إن خاصية تحرير الصور الجديدة تقدم للمستخدمين اقتراحات مفيدة وتوفر جميع أدوات التحرير في مكان واحد.

كما يمكن استخدام اقتراحات مدعومة بالذكاء الاصطناعي تجمع بين تأثيرات متعددة لإجراء تعديلات سريعة باستخدام خيار “تحسين الذكاء الاصطناعي” الجديد.

على سبيل المثال، يمكنك دمج تأثيرات الذكاء الاصطناعي مثل زيادة شدة وضوح الصورة وإزالة بعض العناصر غير المناسبة.

كما يمكن للمستخدم النقر على أجزاء محددة من الصورة للحصول على أدوات مقترحة لتحريرها. وعلى سبيل المثال، قد تقترح غوغل تعديل الإضاءة أو تخفيف الخلفية.

وأشارت غوغل إلى أنها ستبدأ إطلاق الخاصية الجديدة للأجهزة الذكية التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد خلال الشهر الحالي، ثم للأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل آي.أو.إس في وقت لاحق من العام الحالي.

كما أعلنت الشركة العملاقة أنه يمكنك الآن مشاركة الألبومات باستخدام رموز الاستجابة السريعة (كيو آر كود) لتسهيل وصول الآخرين إليها. كما يمكنك طباعة الرموز لعرض مجموعات صور فعاليات جماعية، حيث سيتمكن أي شخص لديه الرمز من عرض الصور وإضافتها إلى الألبوم.

(د ب أ)