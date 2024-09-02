“غوغل مابس” توفر خدمة التحذير من حرائق الغابات في أوروبا

دبلن: قررت شركة التكنولوجيا الأمريكية غوغل توسيع نطاق خدمة التحذير من الحرائق التي توفرها على خدمة خرائط جوجل “جوجل مابس” لتشمل عددا من الدول الأوروبية ، بما ذلك العديد من الدولة السياحية المهمة مثل إيطاليا واليونان وكرواتيا.

وبالإضافة إلى الدول السابقة مثل الولايات المتحدة والبرازيل وأستراليا يتم الاعتماد على تحليل بيانات مصادر عديدة باستخدام الذكاء الاصطناعي لتحديد المناطق الأوروبية المعرضة لحرائق الغابات. وتظهر هذه المناطق على شكل تحذيرات على جوجل مابس ومحرك بحث جوجل مع إرسال تنبيهات إلى المستخدمين وفقا لأماكن وجودهم.

وبالإضافة إلى التحذيرات ومعلومات المنطقة، فإن المستخدمين يحصلون على معلومات عن كيفية حماية أنفسهم في حال الوجود في منطقة حرائق. كما يتم توضيح المناطق الخطيرة على الطرق المقرر سير المستخدمين فيها.

ولا يقتصر توفير هذه المعلومات للمستخدمين المحليين، لكن يتم عرضها أيضا للسائحين وباللغة المناسبة لكل مستخدم حتى لا يجد صعوبة في فهم التحذيرات بسبب حواجز اللغة.

وتوفر شركة غوغل تحذيرات من حرائق الغابات حاليا في الولايات المتحدة وكندا والبرازيل والأرجنتين وشيلي وأستراليا، مع توفيرها الآن في أندورا والبوسنة والهرسك وفرنسا واليونان وإيطاليا وكرواتيا والبرتغال وإسبانيا وتركيا وعدد آخر من الدول الأوروبية.

ويمكن لمستخدمي الأجهزة الذكية التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد الحصول على التحذيرات بشكل افتراضي في حال تفعيل خاصية مشاركة الموقع من قائمة الإعدادات. أما مستخدمي أجهزة آي.أو.إس فعليهم تنزيل تطبيق محرك بحث جوجل من أجل استقبال التحذيرات.

(د ب أ)