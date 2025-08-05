غولان وليبرمان محذرين من احتلال غزة: خطة نتنياهو تجرنا لحرب أبدية

حذر زعيما حزبي “الديمقراطيين” يائير غولان، و”إسرائيل بيتنا” أفيغدور ليبرمان، الثلاثاء، من خطة حكومة بنيامين نتنياهو لاحتلال “كامل غزة”، قائلين إن ذلك “يجر إلى حرب أبدية” في القطاع المحاصر.

وقال غولان على إكس: “أدعو صديقي (رئيس الأركان) إيال زامير: لا تستقل، واصمد في وجه القيادة السياسية التي تجرنا إلى حرب أبدية في قطاع غزة”.

فيما قال ليبرمان في تصريح لهيئة البث الرسمية: “زامير هو الصوت الوحيد العقلاني في المجلس الوزاري المصغر (الكابينت) من أشخاص متوهمين وغير مسؤولين، ولذا يجب ألا يستقيل”.

وأضاف: “لا يقتصر واجب رئيس الأركان على عرض موقفه المهني، بل أيضا القتال من أجل موقفه المهني بكل قوة، وأن يقف عند عواقب القرارات التي يُحاول الوزراء فرضها عليه”.

وفي رده على سؤال بشأن هوية الوزراء المقصودين بكلامه، أوضح ليبرمان: “أتحدث أساسا عن رئيس الوزراء، الذي من الواضح أنه يتخذ قرارات سياسية فقط”.

وتابع ليبرمان: “نتنياهو لا يهتم بالمختطفين (الأسرى الإسرائيليين بغزة) ولا بالجنود، ويريد إطالة أمد الحرب بشهوة السلطة فقط”.

ويعارض زامير خيار احتلال القطاع نظرا لتحدياته العسكرية الثقيلة على الجيش، الذي بات “منهكا” بعد 22 شهرا من حرب إبادة جماعية واسعة النطاق.

والأحد، حذر زامير من أن أي عملية عسكرية واسعة النطاق في قطاع غزة قد تُعرّض حياة الأسرى الإسرائيليين للخطر، وفق القناة 13 العبرية.

والاثنين، قال مسؤولون إسرائيليون إن نتنياهو اتخذ قرارا “بالاحتلال الكامل” لقطاع غزة، وتوسيع العمل العسكري بضوء أخضر أمريكي ضد حركة حماس في مناطق يُعتقد أن الأسرى فيها.

(الأناضول)