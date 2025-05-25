سياسة | دولي

غولان يتراجع عن تصريحاته: إسرائيل لا تقتل الأطفال كهواية

25 - مايو - 2025

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تل أبيب: أجرى يائير غولان، رئيس الحزب الديمقراطي الإسرائيلي، أول مقابلة له مع القناة الـ12 الإسرائيلية، مساء السبت، بعد موجة الانتقادات لتصريحاته الأخيرة المثيرة للجدل.

وأفادت صحيفة “جيروزالم بوست” الإسرائيلية اليوم الأحد، بأن غولان سعى في المقابلة إلى “توضيح قصده” من التصريحات، حيث قال: “بالطبع، إسرائيل لا تقتل الأطفال كهواية. إسرائيل لم ترتكب جرائم حرب في غزة. لقد كانت تصريحاتي موجهة للقيادة السياسية”.

وأضاف أن “هدف الحرب سياسي. لقد هزمت حماس عسكريا، علينا أن ننهي الحرب وأن نضمن إطلاق سراح جميع الرهائن بخطوة حاسمة واحدة”.

وأكد السياسي اليساري المعارض في حديثه لبرنامج “لقاء الصحافة” المذاع على القناة الـ12 الإسرائيلية، على التفاوت في المساءلة العامة، حيث قال: “لا أذكر أنه قد طلب من سموتريتش أو بن غفير، الاعتذار عن كلماتهما”.

(د ب أ)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    مايو 25, 2025 الساعة 9:40 ص

    ههه بعد أن هدده كاتس الصهيوني بأن يشطبه من قائمة الاحتياط يعني هدده بتوقيف الراتب العسكري، هاهو ينكسر ويتراجع عن أقواله ولكن الحقيقة هي فعلا ان عصابة جيش البامبرز الصهيوني الأمريكي الغربي الحاقد الغادر الجبان يمارس إبادة وحشية على شعب فلسطين منذ 1948 بدعم أمريكي بريطاني وغربي غادر حاقد جبان سارق لأرض فلسطين ✌️🇵🇸😎☝️🔥🐒🚀

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  2. يقول محمد الزين-قسنطينة-:
    مايو 25, 2025 الساعة 10:09 ص

    وحوش في صورة بشر

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  3. يقول فصل الخطاب:
    مايو 25, 2025 الساعة 11:35 ص

    هددوه بإيقاف الراتب العسكري عصابة كاتس والنتن ياهو يا الياهو ✌️🇵🇸☹️☝️🔥🐒🚀

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