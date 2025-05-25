غولان يتراجع عن تصريحاته: إسرائيل لا تقتل الأطفال كهواية

تل أبيب: أجرى يائير غولان، رئيس الحزب الديمقراطي الإسرائيلي، أول مقابلة له مع القناة الـ12 الإسرائيلية، مساء السبت، بعد موجة الانتقادات لتصريحاته الأخيرة المثيرة للجدل.

وأفادت صحيفة “جيروزالم بوست” الإسرائيلية اليوم الأحد، بأن غولان سعى في المقابلة إلى “توضيح قصده” من التصريحات، حيث قال: “بالطبع، إسرائيل لا تقتل الأطفال كهواية. إسرائيل لم ترتكب جرائم حرب في غزة. لقد كانت تصريحاتي موجهة للقيادة السياسية”.

وأضاف أن “هدف الحرب سياسي. لقد هزمت حماس عسكريا، علينا أن ننهي الحرب وأن نضمن إطلاق سراح جميع الرهائن بخطوة حاسمة واحدة”.

وأكد السياسي اليساري المعارض في حديثه لبرنامج “لقاء الصحافة” المذاع على القناة الـ12 الإسرائيلية، على التفاوت في المساءلة العامة، حيث قال: “لا أذكر أنه قد طلب من سموتريتش أو بن غفير، الاعتذار عن كلماتهما”.

(د ب أ)