غولدا مائير: إدراجنا في خانة الضعفاء يعني نهايتنا

الناصرة ـ «القدس العربي»: يواصل أرشيف الجيش الإسرائيلي الكشف عن مواد نادرة من حرب 1973 التي تحل ذكراها وفق التقويم اليهودي اليوم السبت (يوم الغفران اليهودي)، ومنها تسجيل لاجتماع المجلس الوزاري المصغر قبل 51 عاما.

وتقول هيئة البث الإسرائيلية الرسمية إن التسجيلات التي تم نشرها من مناقشات «الكابنيت» آنذاك تثبت أنه حتى بعد 51 عامًا، فإن النقاش يكاد يكون هو نفسه «وعلى رأس كل شيء، التصريحات القاطعة التي أدلت بها رئيسة الوزراء غولدا مائير حول الالتزام تجاه الجنود الذين وقعوا في الأسر».

وفي التسجيل التاريخي، يسمع صوت رئيسة حكومة الاحتلال الراحلة غولدا مائير وهي تقول في فترة حرب تشرين / أكتوبر عام 1973، متحدثة إلى جمهور ضم وزير الدفاع الإسرائيلي موشيه ديان وعدة جنرالات كبار في الجيش الإسرائيلي: «سيتم التسامح مع الكثير من الأمور، ولكنْ هناك شيء واحد لن يتم التسامح معه – الضعف. اللحظة التي يتم تصنيفنا فيها كضعفاء، تكون النهاية».

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وتقول أيضاً «هذا الشعب حزين، فكل جندي قتيل ليس حزنا لعائلته فحسب، فهذا شعب حزين لكنه مستعد ويعرف ماذا ينتظره. ويا ليتنا كنا نستطيع القول إن هذه هي الحرب الأخيرة، وأنا أرى هذا الشعب، رغم ما شاهده في هذه الحرب، هو شعب صغير وقوي. وهناك الكثير مما يشفع لنا».

وقالت أيضاً، إنها ترفض مقولة أن الحالة التي سبقت 1973 كانت مرحلة لا حرب ولا سلام، معللة ذلك بالقول «عندما لا يكون سلام هناك حرب، ويمكن أن تتجلى في كل لحظة». وتتابع «على الشعب أن يعلم، وهذه وظيفة الحكومة، وأن تقال للإسرائيليين أمور واضحة، فالحرب ليست مسألة أيام فقط».

وحسب التسجيل الصوتي التاريخي، أشار وزير الدفاع الإسرائيلي آنذاك موشيه ديان إلى التغير في تصور إسرائيل للردع تجاه الدول العربية، بقوله: «كنا نثق في أنه لدينا قوة تردع العرب. وأنا خائف جدًا من العقيدة الراسخة لدينا، بأننا سنكون الجهة الرادعة، وأنا قلق من دخولنا في حالة وعي الردع العكسي».

ويقول قائد جيش الاحتلال وقتها دافيد بن العازار إنه لا يستخف بالخسائر البشرية، «فهي ثمن باهظ بالنسبة للشعب بصرف النظر عن الأرقام، وخسارة الضباط كما هو حاصل الآن هي مساس كبير بقوة الجيش». ويحذّر بن العازر (قبل أن يبادر الرئيس المصري الراحل أنور السادات لوقف النار) قائلاً: «طالما أن العرب في حالة جيدة، فلن يكون هناك وقف لإطلاق النار. يجب أن نصل إلى وضع يمكننا من خلاله دفعهم الى وقف إطلاق النار».

ويقول في الاجتماع قائد لواء الجنوب الجنرال شموئيل غونين: «الويل لنا إذا تراجعنا الآن للتخفيف عن أنفسنا ضغوط الحاضر، فهذا سنسدد ثمنه في المستقبل، وأنا اتفق بذلك مع أرئيل شارون، فهذا سيكون ضعفا لن نقوى على تصليحه».

والتسجيل، الذي تبلغ مدته حوالي ساعة، وثّق جلسة مغلقة لمجلس الحرب في 19 نوفمبر/تشرين الثاني 1973 وفيها تمّت المناقشة على خلفية المحادثات لاستعادة الأسرى التي جرت بوساطة الولايات المتحدة. ويقول تقرير نشره موقع «جويش نيوز سانديكيت» إنه في وقت مائير، كانت قضية الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في مصر وسوريا مصدر قلق كبير. ويكشف التسجيل عن إحباطها من صعوبة التفاوض على إطلاق سراحهم، حيث تذكر كيف أبلغها الوسطاء في الأمم المتحدة بأن الدول العربية تعلم مدى تقدير الإسرائيليين لأسراهم وتستغل هذا كوسيلة ضغط.

وقالت مائير: «هؤلاء الناس مثل حدقة أعيننا، وهم يستغلون ذلك».

وأشارت إلى أنه على عكس إسرائيل، لم تتصرف الدول العربية بالطريقة نفسها لإعادة أسراها.

وفي التسجيل، قالت مائير للحاضرين: «إذن ماذا؟ هل يجب أن نتوقف عن الاهتمام بالناس؟».

وأضافت: «لكننا بالتأكيد لسنا متساوين هنا، وآمل ـ وسأقبل – أن يرتقوا إلى مستوانا، ولكن حاشا لله أن نسقط إلى مستواهم. هذا يعني بالنسبة لهم، عندما يصبح من الضروري (بذل جهد لتحرير الأسرى)، ليس لأسباب إنسانية، بل لأسباب سياسية، يسمونه حفظ ماء الوجه».