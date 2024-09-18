غولد أبولو التايوانية: أجهزة اتصال انفجرت بأيدي عناصر من حزب الله من صنع شريكنا المجري

تايبيه: أعلنت شركة غولد أبولو التايوانية الأربعاء أن أجهزة الاتصال التي انفجرت بشكل متزامن بأيدي عناصر من حزب الله وأودت بتسعة أشخاص على الأقل، من صنع شريكها المجري.

وقالت الشركة في بيان إن غولد أبولو تقيم “شراكة طويلة الأمد” مع شركة بي إيه سي ومقرها في بودابست لاستخدام علامتها التجارية مضيفة أن الطراز المذكور في تقارير إعلامية “تصنّعه وتبيعه بي إيه سي”، وذلك بعد تقرير في نيويورك تايمز أفاد بأن تلك الأجهزة جاءت من الشركة التايوانية.

وكان مؤسس شركة غولد أبوللو التايوانية هسو تشينغ كوانغ قال للصحافيين في وقت سابق الأربعاء إن أجهزة المناداة (البيجر) التي انفجرت في لبنان الثلاثاء ليست من تصنيع الشركة.

وقال هسو إن الأجهزة التي تعرضت للانفجار صنّعتها شركة في أوروبا لديها الحق في استخدام العلامة التجارية للشركة التايوانية.

وأضاف “المنتج ليس تابعا لنا. إنه فقط يحمل علامتنا التجارية”.

ولم يكشف هسو عن اسم الشركة التي قال إنها صنّعت الأجهزة، واعتبر أن شركته أيضا ضحية للحادث.

وتابع بالقول “نحن شركة مسؤولة. وهذا أمر محرج للغاية”.

وقُتل تسعة أشخاص على الأقل وأصيب ما يقرب من ثلاثة آلاف عندما انفجرت الأجهزة التي يستخدمها عناصر جماعة حزب الله اللبنانية بشكل متزامن.

(وكالات)