غولد أبولو التايوانية: أجهزة اتصال انفجرت بأيدي عناصر من حزب الله من صنع شريكنا المجري

تايبيه: أعلنت شركة غولد أبولو التايوانية الأربعاء أن أجهزة الاتصال التي انفجرت بشكل متزامن بأيدي عناصر من حزب الله وأودت بتسعة أشخاص على الأقل، من صنع شريكها المجري.
وقالت الشركة في بيان إن غولد أبولو تقيم “شراكة طويلة الأمد” مع شركة بي إيه سي ومقرها في بودابست لاستخدام علامتها التجارية مضيفة أن الطراز المذكور في تقارير إعلامية “تصنّعه وتبيعه بي إيه سي”، وذلك بعد تقرير في نيويورك تايمز أفاد بأن تلك الأجهزة جاءت من الشركة التايوانية.
وكان مؤسس شركة غولد أبوللو التايوانية هسو تشينغ كوانغ قال للصحافيين في وقت سابق الأربعاء إن أجهزة المناداة (البيجر) التي انفجرت في لبنان الثلاثاء ليست من تصنيع الشركة.
وقال هسو إن الأجهزة التي تعرضت للانفجار صنّعتها شركة في أوروبا لديها الحق في استخدام العلامة التجارية للشركة التايوانية.
وأضاف “المنتج ليس تابعا لنا. إنه فقط يحمل علامتنا التجارية”.
ولم يكشف هسو عن اسم الشركة التي قال إنها صنّعت الأجهزة، واعتبر أن شركته أيضا ضحية للحادث.
وتابع بالقول “نحن شركة مسؤولة. وهذا أمر محرج للغاية”.
وقُتل تسعة أشخاص على الأقل وأصيب ما يقرب من ثلاثة آلاف عندما انفجرت الأجهزة التي يستخدمها عناصر جماعة حزب الله اللبنانية بشكل متزامن.
(وكالات)
(تايبيه: أعلنت شركة غولد أبولو التايوانية الأربعاء أن أجهزة الاتصال التي انفجرت بشكل متزامن بأيدي عناصر من حزب الله وأودت بتسعة أشخاص على الأقل، من صنع شريكها المجري) وهكذا كما في كل مرة تتفرق دماء المسلمين بين قبائل الكفر
درس دموي للدول العربية التي تستورد كل شيئ من الخارج !
يجب مراقبة الإستيراد , و فحص المنتج !!
ولا حول ولا قوة الا بالله
يجب على لبنان حكومة وشعبا البدء فورا بمقاضاة هذة الشركة والطلب بتعويضات خيالية وهذا حقهما، لانة اعتداء على سيادة الدولة وشعبها.
كذلك سوريا التي تمت بعض التفجيرات بها، هكذا سيتعلم من سيساعد الصهاينة بانة سيدفع ثمن باهض.
لبنان لم تستطع حتى الآن محاكمة من سرق البنوك فيها، كسف ستحاسب شركة تايوانية أو أحد فروعها في المجر ؟
كيف عرفت دولة الاحتلال بالصفقة لو لم يكن حزب الله مخترق من أعلى الهرم إلى قاعدته ؟
مقاضاة الشركة بمحكمة العدل الدولية الصهيونية.انتظروا التعويضات الخيالية وانا من المنتظرين
شريكك أنت المسؤول عنه…
وقالت الشركة في بيان إن غولد أبولو تقيم “شراكة طويلة الأمد” مع شركة بي إيه سي ومقرها في بودابست لاستخدام علامتها التجارية مضيفة أن الطراز المذكور في تقارير إعلامية “تصنّعه وتبيعه بي إيه سي”، وذلك بعد تقرير في نيويورك تايمز أفاد بأن تلك الأجهزة جاءت من الشركة التايوانية.
ولم يكشف هسو عن اسم الشركة التي قال إنها صنّعت الأجهزة، واعتبر أن شركته أيضا ضحية للحادث.
يجب مقاطعة هذه الشركة.
عليهم بتفجير مقر الشركة المصنعة بمن عليها لانهم مجرمون متواطؤن مع الصهاينة في قتل اللبنانيون
من الذي طلب من هذه الشركة الهنغارية تصنيع هذه الاجهزة اهو حزب الله ام الشركة الام!التايوانية!
هنغارية رغم ان معاداة السامية مرتفعة فيها، خاضعة للصهيونية