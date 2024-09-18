سياسة | دولي

غولد أبولو التايوانية: أجهزة اتصال انفجرت بأيدي عناصر من حزب الله من صنع شريكنا المجري

18 - سبتمبر - 2024

مؤسس شركة غولد أبوللو التايوانية هسو تشينغ كوانغ يتحدث للصحافيين بمقر الشركة في تايبيه

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تايبيه: أعلنت شركة غولد أبولو التايوانية الأربعاء أن أجهزة الاتصال التي انفجرت بشكل متزامن بأيدي عناصر من حزب الله وأودت بتسعة أشخاص على الأقل، من صنع شريكها المجري.

وقالت الشركة في بيان إن غولد أبولو تقيم “شراكة طويلة الأمد” مع شركة بي إيه سي ومقرها في بودابست لاستخدام علامتها التجارية مضيفة أن الطراز المذكور في تقارير إعلامية “تصنّعه وتبيعه بي إيه سي”، وذلك بعد تقرير في نيويورك تايمز أفاد بأن تلك الأجهزة جاءت من الشركة التايوانية.

وكان مؤسس شركة غولد أبوللو التايوانية هسو تشينغ كوانغ قال للصحافيين في وقت سابق الأربعاء إن أجهزة المناداة (البيجر) التي انفجرت في لبنان الثلاثاء ليست من تصنيع الشركة.

وقال هسو إن الأجهزة التي تعرضت للانفجار صنّعتها شركة في أوروبا لديها الحق في استخدام العلامة التجارية للشركة التايوانية.

وأضاف “المنتج ليس تابعا لنا. إنه فقط يحمل علامتنا التجارية”.

ولم يكشف هسو عن اسم الشركة التي قال إنها صنّعت الأجهزة، واعتبر أن شركته أيضا ضحية للحادث.

وتابع بالقول “نحن شركة مسؤولة. وهذا أمر محرج للغاية”.

وقُتل تسعة أشخاص على الأقل وأصيب ما يقرب من ثلاثة آلاف عندما انفجرت الأجهزة التي يستخدمها عناصر جماعة حزب الله اللبنانية بشكل متزامن.

(وكالات)

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  1. يقول محمد المختار محمد مولود -موريتانيا:
    سبتمبر 18, 2024 الساعة 8:57 ص

    (تايبيه: أعلنت شركة غولد أبولو التايوانية الأربعاء أن أجهزة الاتصال التي انفجرت بشكل متزامن بأيدي عناصر من حزب الله وأودت بتسعة أشخاص على الأقل، من صنع شريكها المجري) وهكذا كما في كل مرة تتفرق دماء المسلمين بين قبائل الكفر

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  2. يقول الكروي داود النرويج:
    سبتمبر 18, 2024 الساعة 9:24 ص

    درس دموي للدول العربية التي تستورد كل شيئ من الخارج !
    يجب مراقبة الإستيراد , و فحص المنتج !!
    ولا حول ولا قوة الا بالله

    رد
  3. يقول علي - ايطاليا:
    سبتمبر 18, 2024 الساعة 9:56 ص

    يجب على لبنان حكومة وشعبا البدء فورا بمقاضاة هذة الشركة والطلب بتعويضات خيالية وهذا حقهما، لانة اعتداء على سيادة الدولة وشعبها.

    كذلك سوريا التي تمت بعض التفجيرات بها، هكذا سيتعلم من سيساعد الصهاينة بانة سيدفع ثمن باهض.

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    1. يقول عابر سبيل:
      سبتمبر 18, 2024 الساعة 1:02 م

      لبنان لم تستطع حتى الآن محاكمة من سرق البنوك فيها، كسف ستحاسب شركة تايوانية أو أحد فروعها في المجر ؟
      كيف عرفت دولة الاحتلال بالصفقة لو لم يكن حزب الله مخترق من أعلى الهرم إلى قاعدته ؟

    2. يقول Nabil Bahij:
      سبتمبر 18, 2024 الساعة 2:13 م

      مقاضاة الشركة بمحكمة العدل الدولية الصهيونية.انتظروا التعويضات الخيالية وانا من المنتظرين

  4. يقول حمدان العربي / الجزائر:
    سبتمبر 18, 2024 الساعة 11:16 ص

    شريكك أنت المسؤول عنه…

    رد
  5. يقول عبدالله الولاتي:
    سبتمبر 18, 2024 الساعة 11:17 ص

    وقالت الشركة في بيان إن غولد أبولو تقيم “شراكة طويلة الأمد” مع شركة بي إيه سي ومقرها في بودابست لاستخدام علامتها التجارية مضيفة أن الطراز المذكور في تقارير إعلامية “تصنّعه وتبيعه بي إيه سي”، وذلك بعد تقرير في نيويورك تايمز أفاد بأن تلك الأجهزة جاءت من الشركة التايوانية.
    ولم يكشف هسو عن اسم الشركة التي قال إنها صنّعت الأجهزة، واعتبر أن شركته أيضا ضحية للحادث.

    رد
  6. يقول عابر حياة:
    سبتمبر 18, 2024 الساعة 12:04 م

    يجب مقاطعة هذه الشركة.

    رد
  7. يقول ملاحظ:
    سبتمبر 18, 2024 الساعة 1:30 م

    عليهم بتفجير مقر الشركة المصنعة بمن عليها لانهم مجرمون متواطؤن مع الصهاينة في قتل اللبنانيون

    رد
  8. يقول حنظلة الفلسطيني:
    سبتمبر 18, 2024 الساعة 2:45 م

    من الذي طلب من هذه الشركة الهنغارية تصنيع هذه الاجهزة اهو حزب الله ام الشركة الام!التايوانية!
    هنغارية رغم ان معاداة السامية مرتفعة فيها، خاضعة للصهيونية

    رد

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