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غولر يقود ريال مدريد للفوز على خيتافي ومواصلة ملاحقة برشلونة في صدارة الدوري الإسباني

منذ ساعة واحدة

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مدريد: سجل أردا غولر هدفا في الشوط الأول، منح ريال مدريد فوزا صعبا 1-صفر على مضيفه خيتافي يوم الأربعاء، وحافظ على آماله في المنافسة مع المتصدر برشلونة على لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني، إذ قلص الفارق مجددا إلى أربع نقاط مع تبقي خمس جولات على نهاية المسابقة.

وتغلب برشلونة 1-صفر على ريال مايوركا يوم الثلاثاء. ونجح الريال الذي يدربه كارلو أنشيلوتي في أن ينتزع النقاط الثلاث مستفيدا من هدف لاعب الوسط التركي في الدقيقة 20 من المباراة والذي سجله بتسديدة من حدود منطقة الجزاء.

ورغم قرار أنشيلوتي بإراحة عدد من اللاعبين الأساسيين قبل نهائي كأس ملك إسبانيا المرتقب أمام برشلونة يوم السبت المقبل، سيطر ريال على المباراة لكنه فشل في استغلال العديد من الفرص لتعزيز تقدمه، وهو ما أسفر عن نهاية متوترة للمباراة، إذ تألق تيبو كورتوا في التصدي ببراعة لكرتين في الوقت بدل الضائع للشوط الثاني لينقذ الفوز للفريق.

ورفع ريال رصيده إلى 72 نقطة في المركز الثاني بفارق تسع نقاط أمام أتليتيكو مدريد صاحب المركز الثالث والذي يلتقي رايو فايكانو اليوم الخميس.

(رويترز)

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