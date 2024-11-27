غوندوغان: الخسارة أمام ليفربول قد تنهي آمال مانشستر سيتي في التتويج بلقب الدوري الإنكليزي الممتاز

لندن: أكد إلكاي غوندوغان، لاعب فريق مانشستر سيتي الإنكليزي لكرة القدم، أن الخسارة أمام ليفربول يوم الأحد المقبل يمكن أن تنهي آمال مانشستر سيتي في التتويج بلقب الدوري بعدما تعرض لنتيجة قاسية أخرى.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي.أيه.ميديا) أن فترة التعثر لمانشستر سيتي تواصلت بعدما فرط في تقدمه بثلاثة أهداف أمام فينورد، في آخر 15 دقيقة من اللقاء الذي جمعهما أمس الثلاثاء بدوري أبطال أوروبا، ليتعادلا 3/3.

على الأقل تفادى غوارديولا تلقي الخسارة السادسة على التوالي في كافة المسابقات، ولكن هذا أدى إلى فوضى في استعدادات الفريق قبل مواجهة ليفربول الحاسمة هذا الأسبوع.

ويدخل ليفربول المباراة متصدرا لجدول الترتيب بفارق ثماني نقاط أمام مانشستر سيتي.

وقال غوندوغان :” للبقاء في صراع المنافسة على اللقب، على الأرجح نعم (إنها مباراة لا يمكن للسيتي خسارتها) لأن فارق 11 نقطة سيكون كبيرا للغاية”.

وأضاف :”دائما ما يكون أنفيلد ملعب يصعب الفوز عليه، بغض النظر عن الوضع. عانينا خلال السنوات الأخيرة في مبارياتنا هناك ونعلم أن ليفربول فريق عظيم لديه ثقة كبيرة حاليا”.

وأردف :”ستكون مباراة صعبة للغاية، ولكن هذا يلخص الوضع الحالي حاليا”.

وأكد :” من الواضح أننا تسببنا في ذلك إلى حد ما بأنفسنا، ولكن نأمل أن نتمكن من الخروج من هذه الوضعية بأسرع وقت ممكن، خاصة في مباراة كبيرة مثل هذه”.

(د ب أ)