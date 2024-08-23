غوندوغان يعود إلى مانشستر سيتي بعقد لمدة عام واحد

مانشستر: أعلن مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنكليزي الممتاز اليوم الجمعة، التعاقد مع قائده السابق إيلكاي غوندوغان بعقد لمدة عام واحد.

وكان اللاعب الألماني البالغ عمره 33 عاما قد رحل عن السيتي لينضم إلى برشلونة في 2023 في صفقة مجانية بعدما قاد فريق المدرب بيب غوارديولا للفوز بثلاثية من الألقاب.

وقد يكون غوندوغان جاهزا لمواجهة إيبسويتش تاون على ملعب الاتحاد غدا السبت.

وقال غوندوغان: “كانت السنوات السبع التي أمضيتها في مانشستر سيتي سعادة غامرة، داخل الملعب وخارجه”.

“تطورت على المستوى الشخصي والمهني، وشكلت علاقة مع جماهير سيتي واستمتعت بالنجاح الرائع. كانت فترة استثنائية في حياتي. ويعني لي الكثير أن أحظى بفرصة للعودة إلى هنا”.

وحقق غوندوغان 14 لقبا مع سيتي، بينها الدوري الممتاز خمس مرات، ودوري الأبطال مرة واحدة.

ورغم أن عقده مع برشلونة كان يمتد لعامين، فإن إدارة النادي الكتالوني أخبرته بأنها لن تمانع رحيله.

وقال غوندوغان عبر منصات التواصل الاجتماعي: “بعد عام واحد، حان بالفعل وقت الوداع… جئت إلى هنا لأواجه تحديا جديدا ومثيرا وأنا مستعد لذلك. بذلت قصارى جهدي لأقاتل من أجل الفريق والنادي على أفضل نحو ممكن في موسم عصيب”.

وأضاف: “الآن أرحل في وضع صعب، لكن إذا كان رحيلي يمكن أن يساعد النادي ماديا، فإن هذا يقلل من حزني”.

وشارك غوندوغان في 51 مباراة الموسم الماضي ليساعد برشلونة على إنهاء الموسم في المركز الثاني.