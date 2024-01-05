غوندوغان يقود برشلونة لفوز في الوقت القاتل على لاس بالماس

مدريد: سجل إيلكاي غوندوغان هدفا من ركلة جزاء مثيرة للجدل في الوقت المحتسب بدل الضائع ليقود برشلونة لقلب تأخره بهدف لفوز 2-1 أمام عشرة لاعبين من لاس بالماس بدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم اليوم الخميس.

وافتتح لاس بالماس التسجيل في الدقيقة 12 عندما مرر لاعب وسط برشلونة السابق ساندرو راميريز الكرة إلى منير الحدادي الذي وضعها في الشباك من مسافة قريبة وهيمن صاحب الضيافة على الشوط الأول.

وأدرك برشلونة التعادل بعد عشر دقائق من الاستراحة، بعد خطأ دفاعي مكن سيرجي روبرتو من تمرير الكرة إلى فيران توريس الذي وضع الكرة في شباك الحارس ألفارو فاييس.

وحصل دالي سينجرافين مدافع لاس بالماس على البطاقة الحمراء بعدما دفع جوندوجان في الوقت المحتسب بدل الضائع وسجل لاعب وسط مانشستر سيتي السابق هدف الفوز من ركلة الجزاء.

وقال كيريان رودريجيز قائد لاس بالماس بشأن ركلة الجزاء “آمل في ظهور كل التسجيلات الصوتية، هذا ليس عاديا. يتعلق الأمر بأن يكون ظهور الحكام في أضيق الحدود، لا أن تفوق أهميتهم اللاعبين”.

ويعتقد تشابي مدرب برشلونة أن ركلة الجزاء صحيحة.

وقال تشابي مدرب برشلونة “دائما ما يكون هناك توتر. ستكون الأعصاب مشدودة، يريد الجميع الفوز. إذا تحدثت إلي بشأن ركلة الجزاء، تبدو لي واضحة”.

وأضاف “فزنا في اللحظات الأخيرة بركلة جزاء. أتفهم كيريان، لكن هناك دفعة تستوجب ركلة جزاء”.

وارتقى برشلونة إلى المركز الثالث في الدوري برصيد 41 نقطة بفارق سبع نقاط خلف ريال مدريد وجيرونا في الصدارة. ويستعد برشلونة لمواجهة باراباسترو يوم الأحد المقبل في كأس ملك إسبانيا قبل أن يلعب أمام أوساسونا بقبل نهائي كأس السوبر الإسبانية يوم الخميس المقبل.

(رويتر)