غونزالو غارسيا يقود ريال مدريد للفوز على يوفنتوس وبلوغ دور الثمانية بمونديال الأندية

نيويورك: تأهل ريال مدريد إلى دور الثمانية ببطولة كأس العالم للأندية، بعد فوزه على يوفنتوس 1/2 مساء الثلاثاء، ضمن منافسات دور الستة عشر بالبطولة المقامة في الولايات المتحدة.

وسيواجه ريال مدريد في الدور المقبل نظيره بروسيا دورتموند الذي فاز على مونتيري المكسيكي 2 / 1.

وسجل غونزالو غارسيا هدف المباراة الوحيد لريال مدريد في الدقيقة 54.

وشهدت المباراة دخول المهاجم الفرنسي كيليان مبابي كبديل، وذلك للمرة الأولى في البطولة حيث كان غاب عن مباريات الفريق في الدور الأول.

وكان ريال مدريد تصدر المجموعة السابعة التي ضمت إلى جانبه الهلال السعودي وريد بول سالزبورغ النمساوي وباتشوكا المكسيكي، بينما حل يوفنتوس ثانيا في المجموعة الثامنة التي ضمت مانشستر سيتي الإنكليزي والوداد المغربي والعين الإماراتي.

(د ب أ)