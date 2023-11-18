غيابات مؤثرة ومفاجأة مغربية في رحلة تنزانيا

الرباط- “القدس العربي”:

ترددت أنباء في وسائل الإعلام المغربية، عن احتمال غياب أسماء بارزة ومهمة في تشكيلة المنتخب الوطني، عندما يحل ضيفا على ملعب “بنيامين مكابا” في العاصمة دار السلام، لمواجهة صاحب الأرض منتخب تنزانيا، في إطار مباريات الجولة الثانية لتصفيات قارة أفريقيا المؤهلة لكأس العالم أمريكا الشمالية 2026.

ووصلت بالفعل بعثة منتخب أسود أطلس إلى العاصمة التنزانية أمس الجمعة، وسط حالة من الغموض حول موقف أسماء معينة من اللعب في المباراة المقررة مساء الثلاثاء، في مقدمتهم مدافع نادي وست هام يونايتد نايف أكرد، الذي التحق مؤخرا بمعسكر المنتخب، بسبب إصابته المزعجة على مستوى الرأس، التي تعرض لها أثناء مشاركته في مباراة عطلة نهاية الأسبوع أمام نوتنغهام فورست، والتي انتهت بفوز المطارق بنتيجة 3-2، ضمن منافسات الأسبوع الثاني عشر للدوري الإنكليزي الممتاز.

ونقلت الصحف والمواقع الرياضية المغربية عن مصادر من داخل جامعة كرة القدم، أن المدرب وليد الركراكي، لم يحصل بعد على الضوء الأخضر من قبل الطاقم الطبي لإشراك مدافع الهامرز سواء منذ البداية أو حتى الاكتفاء بوضعه على مقاعد البدلاء كإجرار احترازي أو تحسبا لأي ظروف أثناء المباراة، وبناء عليه، قد يضطر المدرب لإخراج مدافعه العالمي من حساباته وربما من القائمة، على الأقل لتجنب الدخول في نزاع مع الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، الذي يمنع المصابين على مستوى الرأس من المشاركة لمدة لا تقل بأي حال من الأحوال عن ستة أيام.

وذكر نفس المصدر، أن بلال الخنوس، يسابق الزمن هو الآخر للتغلب على مشكلة التعب والإرهاق البدني التي يعاني منها قبل أن يستقر المدرب على التوليفة الأساسية التي سيعول عليها في صدام تنزانيا، ومثله أمين حارث، الذي عاوده سوء الطالع، بانتكاسة مفاجئة على مستوى البطن، على إثرها اضطر للتوقف عن أول مران جماعي تحضيري للمباراة، لكن في المقابل، ستكون هناك مفاجأة سارة، بارتفاع فرص نجم نادي ريمس الفرنسي أمير ريتشاردسون في المشاركة، في ظل الشكوك التي تحوم حول الحالة البدنية لحارث والخنوس، إلى جانب غياب عز الدين أوناحي.

وكان من المفترض أن يستهل رابع مونديال قطر 2022، مشواره في التصفيات المؤهلة للمونديال القادم، بمواجهة منتخب إريتريا نهاية الأسبوع الماضي، لكن بعد انسحاب المنافس، اضطر الفيفا لإلغاء المباراة، ومعها تقلص العدد في المجموعة الخامسة إلى خمسة منتخبات، هي المغرب والمنافس القادم تنزانيا والنيجر والمتصدر منتخب زامبيا بعد انتصاره على الكونغو برباعية مقابل اثنين مساء الجمعة.