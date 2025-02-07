غياب البرلمانيين المغاربة عن جلسة التصويت على قانون الإضراب: استهتار بالمسؤولية أم مجرد تزامن غير مقصود؟

الرباط ـ «القدس العربي»: أثار الغياب الكبير للنواب البرلمانيين عن جلسة التصويت على مشروع القانون التنظيمي للإضراب، جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية والإعلامية، إذ لم يحضر سوى 104 نواب من أصل 395، ما جعل نسبة الغياب تصل إلى 74 في المئة، وهي نسبة غير مسبوقة في جلسة حاسمة مثل هذه.

وأفرز هذا الغياب تساؤلات عديدة حول مدى التزام النواب بمسؤولياتهم التشريعية، خاصة أن الجلسة تزامنت مع إضراب عام دعت إليه النقابات العمالية، وحقق نجاحًا كبيرًا تجاوزت نسبة المشاركة فيه 80 في المئة، حسب بيان للنقابات. وذهب البعض إلى السخرية من المشهد، متسائلين: “هل يحق للنواب الإضراب أيضًا؟”، بينما تساءل آخرون عن دور البرلمان إذا كان ممثلو الأمة لا يحضرون لمناقشة قوانين تهم الشعب المغربي.

واللافت للانتباه أن 84 نائبًا صوتوا لصالح مشروع القانون، بينما عارضه 20 نائبًا، دون تسجيل أي حالة امتناع عن التصويت، وهو ما يعني أن مشروع القانون مرّ بأقلية داخل مؤسسة يُفترض أن تضم 395 نائبًا.

هذا الوضع دفع العديد من المواطنين إلى التساؤل عن مصير الديمقراطية التمثيلية في المغرب، وكيف يمكن لقانون حساس يمس حقوق العمال والمقاولات أن يُمرَّر بحضور عدد محدود من النواب، خاصة أن الغياب كان من طرف ممثلي الأغلبية والمعارضة على حد سواء.

وكالعادة، لم يفوت رواد مواقع التواصل الاجتماعي فرصة التعبير عن آرائهم بطريقة ساخرة، حيث كتب أحد المدونين: “البعض سيتساءل: أين 74 في المئة من النواب؟ لكن لا تقلقوا، فهم يمثلون الأمة في شيء مهم جدًا… النوم الدافئ في الشتاء البارد!”.

واقترح آخر تحويل قاعة البرلمان إلى صالة نوم مجهزة بأسرة مريحة، حتى يتمكن النواب من حضور الجلسات والاستفادة من بعض الراحة في الوقت ذاته.

أما تعليق ثالث، فجاء في شكل تساؤل جدي، ولكنه يحمل الكثير من التهكم: “لماذا يتم لوم النواب على الغياب؟ حتى لو حضروا، هل سيغير ذلك شيئًا؟ الأغلبية هي من تحسم القرار، سواء كان النواب موجودين أم لا!”.

هذه السخرية تعكس إحباطًا عامًا من أداء المؤسسة التشريعية، خاصة أن المواطنين يرون أن حضور النواب لا يتناسب مع أهمية القوانين المطروحة للنقاش، بل يبدو أن بعضهم يحضر فقط عندما تكون الكاميرات مشغّلة.

انقسمت التفسيرات حول هذا الغياب الجماعي، حيث اعتبر البعض أن الأمر يتعلق بعدم جدية بعض النواب في تحمل مسؤولياتهم التشريعية، بينما دافع آخرون عن هذا الغياب بمبررات أخرى، مثل تزامن الجلسة مع دورات شباط/ فبراير للمجالس البلدية المحلية، ما اضطر بعض النواب الذين يشغلون مناصب في تلك المجالس إلى التغيب عن الجلسة البرلمانية.

رئيس الفريق النيابي لحزب “التقدم والاشتراكية” المعارض، رشيد حموني، وصف الوضع بأنه “غير مقبول”، مشيرًا إلى أن ظاهرة الغياب بلغت مستويات غير مسبوقة، وأن هناك حاجة إلى إعادة النظر في الجمع بين المهام البرلمانية والجماعية. وأوردت صحيفة “هسبريس” عن حموني قوله إن هناك نوابًا دخلوا البرلمان لا لشيء سوى “للحصول على الامتيازات”، دون أن يكون لهم اهتمام حقيقي بالتشريع.

وفي المقابل، دافع علال العمراوي، رئيس “الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية” (أغلبية) عن بعض المتغيبين، موضحًا أن دورات المجالس البلدية كانت منعقدة في التوقيت نفسه، وهو ما أجبر بعض النواب على الحضور في بلدياتهم عوض البرلمان؛ لكنه اعترف بأن هذا التزامن يجب إيجاد حل له في المستقبل، لتجنب مثل هذه الحالات.

ما زاد الطين بلة أن هذا الغياب لا يُعدّ حدثًا استثنائيًا، بل أصبح نمطًا متكررًا في البرلمان المغربي، رغم أن النظام الداخلي لمجلس النواب يتضمن إجراءات للحد من الغياب، مثل قراءة أسماء المتغيبين في الجلسات العلنية، وهو إجراء أثبت عدم فعاليته.

ولاحظ مراقبون أن غياب النواب عن مناقشة قانون الإضراب من شأنه أن يزيد من فقدان الثقة بين المواطنين والمؤسسات المنتخبة، حيث رأوا أن هذا السلوك يعكس استهتارًا واضحًا بالمسؤولية. فبينما كان الشارع المغربي يعيش على وقع إضراب عام قوي، كان ممثلو الأمة غائبين عن الجلسة التي تهم هذا الإضراب.

الناشط في قضايا الشباب، ياسين إصبويا، وصف هذا الغياب بأنه “أزمة في الممارسة السياسية”، موضحًا أن قانون الإضراب ظل معلقًا لسنوات، وعندما حان وقت الحسم فيه، اختار العديد من البرلمانيين التخلف عن الحضور، وكأن الأمر لا يعنيهم.

وفي رأيه، فإن النواب الذين غابوا عن هذه الجلسة هم أنفسهم الذين يتّهمون الحكومة بعرقلة إصدار هذا القانون، ما يطرح تساؤلًا كبيرًا حول مدى صدق الخطاب السياسي في المغرب.

وإذا استمرت ظاهرة الغياب بهذا الشكل، فقد يكون البرلمان المغربي أمام أزمة شرعية، حيث سيصبح التشريع مجرد إجراء شكلي يتم تمريره بحضور أقلية من النواب، مما يفقده قيمته التمثيلية الحقيقية، وفق رأي محللين.

ولحل هذا المشكل، يرى البعض أن الحل يكمن في توسيع حالات التنافي، بحيث لا يُسمح للنائب البرلماني بتولي مسؤولية بلدية، أو على الأقل يجب فرض قواعد صارمة تضمن عدم تعارض المهام. كما يطالب آخرون بإجراءات عقابية أكثر صرامة ضد المتغيبين، مثل اقتطاع التعويضات أو التجريد من العضوية في حالة الغياب المتكرر. ويتساءل ملاحظون: هل سيتحرك البرلمان المغربي لضبط هذه “الفوضى التشريعية”، أم أن ظاهرة الغياب ستظل قاعدة يُستهزأ بها عوض أن يتم معالجتها بجدية؟