غياب التوافق والفيتو الأمريكي وراء عرقلة تمرير قانون «الحشد»

بغداد ـ «القدس العربي»: حذّر رئيس أركان الجيش العراقي الأسبق، بابكر زيباري، أمس الإثنين، من تداعيات تمرير قانون «الحشد الشعبي»، مؤكداً أن إقراره سيدخل العراق في أزمة خطيرة، خصوصاً في ظل الموقف الأمريكي الرافض له، فيما يعتزم عدد من النواب الشيعة جمّع تواقيع نيابية لإدراج القانون في أقرب جلسة لمجلس النواب، مع حراك نيابي موازٍ لحضور الجلسة المرتقبة بـ «الزي العسكري»، للتعبير عن تضامنهم مع القانون.

وقال في تصريح لوسائل إعلام كردية مقربة من «الحزب الديمقراطي» الكردستاني، إنه «يبدو واضحاً أن هناك إرادة خارجية لدفع البرلمان نحو تمرير قانون «الحشد الشعبي»، فإيران تدعمه بقوة، وقد أرسل علي لاريجاني إلى العراق لهذا الغرض. أما في الداخل، فهناك محاولات حثيثة لتمرير القانون، رغم أنه سيجر على البلاد أضراراً كبيرة، لا سيما أن الولايات المتحدة اعتبرت الأمر مساساً بسيادة الدولة، وأكدت أنها لن تقبل به».

وأضاف أن «الكرد والسنة العرب ليسوا مع اقرار مشروع القانون، فيما لا يوجد إجماع حتى بين القوى الشيعية بشأنه»، مبيناً أن «أي إصرار على تمريره سيضر بالعراق ويعمّق الخلافات الداخلية».

وشدد على أن «الضغوط تتصاعد يوماً بعد آخر من أجل تمرير قانون الحشد الشعبي»، مؤكداً أن «الولايات المتحدة ترى أن هذا القانون إذا أُقر، فلن يبقى هناك ما يمكن تسميته بسيادة الدولة العراقية».

وأشار إلى أن «بعض الفصائل داخل «الحشد الشعبي» تعمل على تمرير القانون من دون الرجوع إلى قرار الدولة»، محذراً من أن «إقراره سيؤدي إلى أزمة كبرى في العراق».

ويأتي هذا الموقف في وقت جددت فيه الولايات المتحدة أكثر من مرة معارضتها العلنية لمشروع قانون «الحشد»، ملوحة بفرض عقوبات على العراق ومؤسساته وشخصياته في حال مضى البرلمان بتمريره. وفي المقابل، أعلن رئيس منظمة «بدر»، وأحد أبرز قادة «الحشد الشعبي» و«الإطار التنسيقي»، هادي العامري، أول أمس، أن نواب تحالفه سيدخلون البرلمان وهم يرتدون زي «الحشد الشعبي»، مؤكداً عزمهم تمرير القانون مهما كانت الاعتراضات.

على المستوى ذاته، يؤكد النائب عن كتلة «الصادقون»، رفيق الصالحي، أن من أولويات عملنا في البرلمان إنصاف «الحشد الشعبي»، مؤكدا انه سيدخل إلى قاعة المجلس مرتدياً زي «العز والكرامة»، في إشارة إلى الزي العسكري الرسمي «للحشد».

نواب شيعة يخططون لدخول جلسة البرلمان بالزي العسكري

وقال في «تدوينة» له، إن «من أولويات عملنا إنصاف «الحشد الشعبي». تثمينا لتضحياتهم قررنا دخول البرلمان مرتدين زي العز والكرامة في جلسة التصويت على قانون «الحشد الشعبي» الذين بذلوا أرواحهم وأجسادهم دفاعا عن الوطن».

واضاف: «ارتداء زي الحشد شرف كبير والتصويت على قانون الحشد واجب ووفاء»، داعياً في الوقت عينه مجلس النواب إلى «التصويت على قانون هيكلية «الحشد الشعبي»، لرد الجميل للذي حفظ وحدة الوطن والمقدسات وصان كرامة الانسان». كذلك عدّ زميله في الكتلة المُمثلة لحركة «عصائب أهل الحق» في البرلمان، محمد البلداوي، تأخير التصويت على قانون «الحشد الشعبي» جرحاً في ضمير الدولة.

وقال البلداوي في «تدوينة» له، ان «التأخير في إقرار قانون «الحشد الشعبي» ليس تقصيرا بل جرح في ضمير الدولة».

في السياق ذاته، يؤكد ائتلاف «دولة القانون» بزعامة نوري المالكي، جمع تواقيع نيابية لإدراج قانون «الحشد الشعبي» في جدول أعمال الجلسات المقبلة لإقراره.

النائب عن الائتلاف، ثائر مخيف الجبوري، ذكر لوسائل إعلام تابعة لنقابة الصحافيين العراقيين، ان «اغلب الكتل الشيعية ترغب بإقرار قانون «الحشد الشعبي» قبل إجراء الانتخابات المقبلة، بالرغم من وجود بعض النواب من الكتل الشيعية يتحفظون في الخفاء لإقرار هذا القانون».

واوضح ان «الكتل السنية والكردية تعزف عن حضور الجلسات التي فيها قانون «الحشد الشعبي»، وهذا الأمر يحتاج الى تفاهمات وضغوط عليهم من أجل التوصل الى حل لإقرار القانون بأقرب وقت ممكن».

واكد ان «تشريع اي قانون في البرلمان يحتاج إلى توافق سياسي بين اغلب الكتل لإقراره».