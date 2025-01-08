غير بيدرسون في مجلس الأمن: أمام سوريا فرص عظيمة ومخاطر حقيقة

الأمم المتحدة- “القدس العربي”: عقد مجلس الأمن الدولي جلسة صباح الأربعاء حول الوضع في سوريا، أعرب فيه المتحدثون عن الفرصة التي انفتحت أمام الشعب السوري لبناء بلدهم وحماية سيادته واستقراراه وإعادة اللاجئين والمهجرين.

وكان أول المتحدثين في الجلسة التي ترأسها السفير الجزائري، عمار بن جامع، مبعوث الأمين العام الخاص لسوريا، غير بيدرسون، ثم منسق الشؤون الإنسانية، توم فليتشر.

وقال بيدرسون في بداية إحاطته التي قدمها عن بعد، إن سوريا اليوم تسعى إلى رسم مسار جديد بعد سقوط النظام السابق قبل شهر واحد فقط. إن القرارات المتخذة الآن ستحدد المستقبل لفترة طويلة قادمة. هناك فرص عظيمة ومخاطر حقيقية. يحتاج السوريون والمجتمع الدولي إلى تصحيح المرحلة التالية، والأمم المتحدة مستعدة للقيام بكل ما في وسعنا لتسهيل ومساعدة ودعم الشعب السوري.

وقال بيدرسون إنه سيطرح اليوم أمام مجلس الأمن مجموعة من النقاط تتعلق بسوريا:

أولاً: تواصل السلطات المؤقتة العمل على هيكلة وتعزيز سلطتها وتتكون السلطات المؤقتة إلى حد كبير من أفراد من حكومة إدلب السابقة. كما تم تعيين العديد من المحافظين – لم يتم الإعلان عنهم جميعًا رسميًا – ويبدو أنهم تابعون لهم أو أعضاء في مجموعات مسلحة.

وقال إن هناك تقارير عن اتفاق مبدئي لدمج الفصائل تحت وزارة دفاع واحدة، على الرغم من أن حالة التنفيذ لا تزال غير واضحة، حيث ورد أن بعض الفصائل لم تنضم بعد إلى هذا الاتفاق. كما شهدنا قيام القوات المحلية بتقييد وصول القوات التابعة للسلطات المؤقتة من دخول المناطق التي تسيطر عليها هذه القوات المحلية، وخاصة في الجنوب. وفي الوقت نفسه، بدأت عملية لتسوية أوضاع المسؤولين السابقين في الجيش من خلال مراكز المصالحة. كما أصدرت السلطات المؤقتة القائمة الأولى للتعيينات العسكرية في وزارة الدفاع الجديدة. ويبدو أن هذه التعيينات جاءت من مجموعة من الفصائل، بما في ذلك هيئة تحرير الشام، كما شملت مقاتلين من دول أجنبية. وقد عقدت السلطات المؤقتة اجتماعات مع مجموعة واسعة جدًا من الممثلين والأفراد من مختلف المجموعات والمكونات السورية. كما التقت بوزراء الخارجية وكبار المسؤولين الزائرين، وقد عاد وزير الخارجية المؤقت الشيباني للتو من زيارة إقليمية.

النقطة الثانية: هناك علامات على عدم الاستقرار داخل المناطق الخاضعة لسيطرة السلطات المؤقتة. ففي حين أن هناك العديد من المناطق حيث يبدو القانون والنظام جيدين، فقد رأينا تقارير متعددة عن حوادث عنف – في المنطقة الساحلية وحمص وحماة على وجه الخصوص – بما في ذلك روايات عن المعاملة المهينة والمذلة. كما قامت السلطات المؤقتة بدوريات وما أسمته “عمليات تمشيط”، واعتقلت مسؤولين سابقين أو عناصر تتهمهم بارتكاب جرائم حرب أو رفض تسليم الأسلحة والتسوية. كانت هناك بعض التقارير عن اشتباكات مع ما يوصف بعناصر النظام السابق، مما أسفر عن سقوط ضحايا بما في ذلك من داخل السلطات المؤقتة. وكانت هناك مقاطع فيديو متداولة لما يبدو أنه انتهاكات أو عمليات قتل خارج نطاق القضاء لمسؤولين من النظام السابق – على الرغم من أننا نلاحظ تقارير عن اعتقال السلطات المؤقتة لبعض الجناة.

وأضاف ممثل الأمين العام إن هناك أيضًا تقارير تفيد بأن خطط إعادة هيكلة القطاع العام قد تترك العديد من الناس بدون سبل عيش، مما قد يدفعهم إلى الحاجة ويزيد من تعريض الاستقرار للخطر. وفي هذا الصدد وفي كل القضايا الأخرى، نحث السلطات المؤقتة على مد يد الطمأنينة والثقة إلى كافة المجتمعات في سوريا، وتعزيز المشاركة الفعالة للجميع في بناء سوريا الجديدة.

وتابع المبعوث الخاص إحاطته الشاملة قائلا: “هناك مناطق كبيرة خارج سيطرة السلطات المؤقتة، والصراع مستمر، وهناك أيضًا تهديدات حقيقية لسيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها. لا تزال مناطق الشمال الشرقي، وكذلك أجزاء من مدينة حلب، تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية ووحدات حماية الشعب”. وقال بيدرسون على الرغم من وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة بالقرب من منبج في ديسمبر/ كانون الأول، كانت هناك تقارير عن اشتباكات وتبادل لإطلاق النار بالمدفعية بين قوات سوريا الديمقراطية وقوات الجيش الوطني السوري على وجه الخصوص. وقد أدلت تركيا بتصريحات تشير إلى احتمال واضح بأن تكثف العمليات العسكرية التركية في الشمال الشرقي. وفي الوقت نفسه، تم إنشاء قنوات للحوار بين السلطات المؤقتة وقوات سوريا الديمقراطية، التي اجتمعت الأسبوع الماضي في دمشق. وتشير التصريحات العامة إلى تحديد المواقف ولكن ليس هناك احتمال للتوصل إلى اتفاق وشيك بعد.

وتابع بيدرسون قائلا إنه يشعر بقلق عميق إزاء استمرار الوجود والنشاط العسكري الإسرائيلي، بما في ذلك خارج منطقة الفصل في انتهاك لاتفاقية فك الارتباط لعام 1974. وعلاوة على ذلك، ينبغي رفع القيود المفروضة من قبل جيش الدفاع الإسرائيلي على حرية حركة قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك دون تأخير. ولابد من وقف الهجمات على سيادة سوريا وسلامة أراضيها. كما أن التقارير التي تفيد باستخدام جيش الدفاع الإسرائيلي للذخيرة الحية ضد المدنيين، ووضع وتدمير البنية التحتية المدنية، مقلقة للغاية. ومن شأن مثل هذه الانتهاكات، إلى جانب الغارات الجوية الإسرائيلية في أجزاء أخرى من سوريا ــ التي تم الإبلاغ عنها حتى الأسبوع الماضي في حلب ــ أن تزيد من تعريض احتمالات الانتقال السياسي المنظم للخطر.

وأضاف: “ولا يزال تنظيم الدولة الإسلامية يشكل مصدر قلق كبير، مع استمرار أنشطة تنظيم الدولة الإسلامية والمخاوف من أنه قد يسعى إلى الاستفادة من التقلبات الأمنية في بعض المناطق. واستمرت عمليات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم الدولة الإسلامية، بما في ذلك الغارات الجوية الأمريكية والفرنسية المستهدفة”.

توم فليتشر: الاحتياجات السورية كبيرة

تحدث بعد بيدرسون وكيل الأمين العام للبشؤون الإنسانية، توم فليتشر، عن الاحتياجات العاجلة للدولة السورية وأولها الحفاظ على الخدمات الأساسية وإعادة بنائها حيث أغلقت الخدمات الصحية – التي أضعفتها سنوات من الصراع بالفعل – أو تم تقليصها في وقت يحتاج فيه ما يقرب من 15 مليون شخص إلى الدعم الصحي الإنساني. كما تم تقييد الوصول إلى المياه، بسبب القتال في سد تشرين شرق حلب، مما أثر على المياه والكهرباء لأكثر من 400 ألف شخص. وقال: “وما زال ما يقرب من 13 مليون شخص يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، في وقت اضطر فيه برنامج الأغذية العالمي إلى خفض المساعدات الغذائية بنسبة 80 في المائة في العامين الماضيين بسبب نقص التمويل. كما يتفاقم نقص الغذاء والمياه والكهرباء بسبب نقص الوقود والسيولة”.

وقال فليتشر إن الأولوية الثانية هي حماية المدنيين. في حين عاد العديد من النازحين في تشرين الثاني/ نوفمبر وكانون الأول/ وديسمبر إلى ديارهم، لا يزال أكثر من 620 ألف نازح، مع وصول ظروف الشتاء القاسية إلى أجزاء عديدة من البلاد. ويضاف هذا إلى أكثر من 7 ملايين شخص نزحوا بالفعل روفي الشمال الغربي وحده، لا يزال مليونا شخص في المخيمات والمواقع غير الرسمية.

وقال: “في إدلب، التقيت ببعض هؤلاء المدنيين في مخيم تاجمو عليج. ويريد معظمهم العودة إلى ديارهم لكنهم يشيرون إلى نقص الخدمات الكافية وتدمير البنية التحتية، فضلاً عن الذخائر غير المنفجرة. وفي حلب، التقيت بأطفال مصابين بالإرث المميت للصراع. وقد حدد الشركاء أكثر من 100 موقع ملوث منذ أواخر تشرين الثاني/ نوفمبر، في جميع أنحاء حلب وإدلب وحماة واللاذقية وقد أدت الغارات الجوية إلى مقتل مدنيين وإلحاق أضرار بالبنية التحتية المدنية وفي الجنوب، أجبرت الغارات الإسرائيلية المدنيين، بمن فيهم الأطفال والجرحى والمقيمين، على إخلاء أجزاء من محافظة القنيطرة”.

وتابع فليتشر مفصلا التهديدات التي توزاجهها سوريا ومن بينها التهديد بتهميش النساء والفتيات. “لقد أذهلني خلال زيارتي تصميمهم على المساهمة في مستقبل سوريا. ريان، فتاة تبلغ من العمر 12 عامًا في حلب فقدت ساقها بسبب ذخيرة غير منفجرة، تأمل أن تصبح طبيبة. أما زينب، التي احتُجز زوجها في سجن صيدنايا لسنوات، والتي حصلت على شهادة وفاته في الصباح الذي التقينا فيه، تريد أن ترى أطفالها يكملون تعليمهم. وكذلك الفتاة جميلة، التي تربي أربعة أطفال بمفردها، تريد الحصول على شهادة جامعية. يعتمد مستقبل سوريا على نساء مثل ريان وزينب وجميلة. يجب سماع أصواتهن في هذه الفترة الحرجة”.

وأكد فليتشر أن استقرار الوضع الأمني، مكن الأمم المتحدة من استئناف عملياتنا الإنسانية على نطاق أوسع بكثير. ففي كانون الأول/ ديسمبر، أوصلت الأمم المتحدة 298 شاحنة من المساعدات عبر المعابر الحدودية مع تركيا، وهو نفس عدد الشاحنات التي عبرت خلال الأشهر الستة السابقة. كما دعمت منظمة الصحة العالمية جسرًا جويًا إنسانيًا للاتحاد الأوروبي يوفر 50 طنًا من الإمدادات إلى شمال سوريا. وفي الشمال الشرقي، تجري حملة تطعيم ضد الكوليرا في مخيم الهول. وقادت اليونيسف وشركاؤها العمل على استعادة عمل سد تشرين، وإعادة تأهيل إمدادات المياه الأخرى، بما في ذلك محطة عين البيضاء. كما قدم برنامج الأغذية العالمي وشركاؤه الخبز لأكثر من 2.5 مليون شخص. ويتلقى الأطفال والأمهات العلاج من سوء التغذية. ولكن يتعين علينا أن نفعل المزيد. “وسنقوم هذا الشهر بطرح تقييم سريع للاحتياجات على مستوى البلاد. كما نقوم بتعديل هياكل التنسيق لدينا لتلبية السياق التشغيلي الجديد”.

وقال المسؤول الإنساني إنه قام بزيارات لسوريا وتركيا ولبنان والأردن وأجرى مباحثات مهمة. وأكد أن العمليات الإنسانية تسير على نطاق واسع عبر المعابر الحدودية مع تركيا، لكن الحركة عبر الخطوط الفاصلة لا تزال تشكل تحديًا في شمال شرق سوريا. فقد تم إعادة فرض الإجراءات القائمة – بما في ذلك حركة عمال الإغاثة – عند معبر الحدود اللبناني. كما يعمل معبر جابر مع الأردن، على الرغم من أن إجراءات التحركات الإنسانية لا تزال قيد التوضيح. وقال: “نحن نعمل مع السلطات المؤقتة في دمشق لوضع إجراءات واضحة بسرعة عند هذا المعبر والموانئ البحرية. نحن نختبر أيضًا استخدام عمليات التسليم عبر العراق، لاستكمال التحركات الحالية من قبل شركاء المنظمات غير الحكومية”. وأضاف أن المشاركة النشطة لهذا المجلس – والمجتمع الدولي – تظل حيوية في هذه الفترة من الانتقال المضطرب. “نحن بحاجة إلى التصرف بإلحاح وقوة كبيرين. وفوق كل شيء، نحن بحاجة إلى الانتقال السياسي السلمي الذي سيساعدنا على تقليل الاحتياجات الإنسانية. يجب أن نقف مع شعب سوريا في هذا الوقت. إن العمل الإنساني يمكن أن يحدث تأثيراً كبيراً إذا كنا ملتزمين وجديين وجريئين”.