“غير لائق للمنصب ومضطرب نفسيا”.. الدعوات تتصاعد لتنحي السيناتور فيترمان الداعم لإسرائيل

واشنطن- “القدس العربي”: يتعرض السيناتور الديمقراطي عن ولاية بنسلفانيا، جون فيترمان، لضغوط متزايدة وسط تقارير عن سلوكيات متقلبة ومخاوف صحية ونفسية أثارها موظفون حاليون وسابقون، إلى جانب تراجع حاد في شعبيته داخل الأوساط التقدمية، خصوصًا بعد مواقفه الداعمة لإسرائيل خلال عدوانها على غزة.

ونشرت مجلة “نيويورك” تقريرًا يكشف عن قلق عميق لدى موظفي فيترمان بشأن حالته النفسية، تبعه تقرير آخر لوكالة “أسوشيتد برس” أورد تفاصيل اجتماع متوتر مع نقابة المعلمين، انتهى بانفجار فيترمان غاضبًا، وهو يصرخ: “لماذا يكرهني الجميع؟ ماذا فعلت؟”، ثم خرج أحد الموظفين باكيًا.

وفي رسالة بريد إلكتروني اطلعت عليها المجلة، عبّر كبير موظفيه السابق، آدم جينتلسون، عن قلقه الشديد حيال حالة فيترمان، مشيرًا إلى أنه يتجنب تناول أدويته، ويُظهر سلوكيات تعكس جنون العظمة، ويميل إلى الكذب، والعزلة، بل وصل به الأمر إلى شراء سلاح وقيادة السيارة بتهوّر لدرجة جعلت الموظفين يرفضون مرافقته.

وأكد التقرير أن عددًا من الموظفين السابقين والحاليين وصفوا بيئة عمل “مستحيلة”، وصوروا فيترمان كشخص غير منتظم السلوك، وأن حالته النفسية أسوأ بكثير مما أُعلن سابقًا.

ولم تأتِ الضغوط على فيترمان من داخل مكتبه فقط، بل امتدت إلى الأوساط السياسية والإعلامية، حيث دعا صحافيون وناشطون تقدميون علنًا إلى استقالته. وكتب الصحافي جيت هير: “يمكننا أن نختلف حول سياساته، لكن لا أفهم كيف يمكن تجاهل معاناته الواضحة، وألا نرى أن الأفضل له ولعائلته هو التنحي”.

Jesus. John Fetterman should not be a U.S. Senator. pic.twitter.com/gXe9sZsInQ

— Aaron Regunberg (@AaronRegunberg) May 2, 2025