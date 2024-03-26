غينيا بيساو تثأر من السودان بثنائية وديا

الرباط: تغلب منتخب غينيا بيساو 2 / 1 على نظيره السوداني، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين في إطار معسكر المنتخبين بالمغرب.

وجاءت الأهداف الثلاثة في الشوط الأول، حيث تقدم منتخب غينيا بيساو بهدف حمل توقيع توني سيلفا في الدقيقة 27، قبل أن يتعادل شرف الدين شيبوب للمنتخب السوداني في الدقيقة 45.

ولم تدم فرحة منتخب السودان بهدف التعادل كثيرا، بعدما أعاد فامانا كويزيرا التقدم لمنتخب غينيا بيساو مجددا، بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.

بتلك النتيجة، ثأر منتخب غينيا بيساو من خسارته صفر / 1 أمام منتخب السودان في اللقاء الودي الذي أقيم بينهما قبل 3 أيام.

وتأتي المباراتان الوديتان ضمن استعدادات المنتخبين لاستئناف مشوارهما في التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ويتواجد منتخب غينيا بيساو في المركز الثالث بالمجموعة الأولى للتصفيات برصيد 4 نقاط، بفارق نقطتين خلف المنتخب المصري (المتصدر)، عقب تعادله 1 / 1 مع مضيفه منتخب بوركينا فاسو، وفوزه 1 / صفر على مضيفه منتخب جيبوتي في أول جولتين.

ويلعب منتخب غينيا بيساو، الذي خرج مبكرا من مرحلة المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت في وقت سابق من العام الحالي بكوت ديفوار دون أن يحقق أي نقطة، مع ضيفيه المنتخبين الإثيوبي والمصري في حزيران/ يونيو القادم، بالجولتين الثالثة والرابعة على التوالي في المجموعة، التي تضم أيضا منتخب سيراليون.

في المقابل، يحتل منتخب السودان المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، بفارق الأهداف خلف المنتخب السنغالي (المتصدر)، المتساوي معه في نفس الرصيد، وذلك عقب تعادله 1 / 1 مع ضيفه منتخب توغو، وفوزه 1 / صفر على ضيفه منتخب الكونغو الديمقراطية في أول جولتين.

ويلتقي المنتخب السوداني خارج ملعبه مع منتخبي موريتانيا وجنوب السودان في حزيران/يونيو المقبل، بالجولتين الثالثة والرابعة على الترتيب للمجموعة.

(د ب أ)