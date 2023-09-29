 فاتسكه ورومينيغه يدافعان عن قرار “يويفا” إعادة منتخبات الناشئين الروسية إلى البطولات الدولية

برلين: دافع الألمانيان هانز-يواخيم فاتسكه وكارل-هاينز رومينيغه عضوا اللجنة التنفيذية بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) عن قرار يويفا بإعادة منتخبات الناشئين الروسية تحت 17 عاما إلى البطولات الدولية، رغم تهديدات منتخبات العديد من الدول بالمقاطعة.

وقررت اللجنة التنفيذية في يويفا قبل ايام السماح بعودة منتخبات الناشئين الروسية للمشاركة في البطولات دون عرض أي شعارات وطنية، مع استمرار الحظر المفروض على المنتخبات الأولى في ظل استمرار أزمة الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال فاتسكه في تصريحات لصحيفة “بيلد” نشرتها اليوم الجمعة إن القرار :”لا يشكل بالطبع تغييرا في موقفنا تجاه روسيا. فالمنتخبات الأولى لا تزال تخضع للإقصاء.”

وأضاف فاتسكه، نائب رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم :”الأمر يتعلق بالأطفال الذين لا يتحملون مسؤولية تلك الحرب الشنيعة، ولم تتكون لديهم بعد الإرادة السياسية.”

ومن جانبه، قال رومينيغه :”الأطفال هم ضحايا للحرب. هم أبرياء وبحاجة إلى المساعدة ولا يتحملون أي مسؤولية عن الحرب ولا ينبغي تعرضهم لعقوبات إضافية. لهذا صوتت بالموافقة على مشاركتهم في اللعبة من جديد.”

ولم يعلق الاتحاد الألماني حتى الآن بشأن قرار يويفا بينما أعلنت إنكلترا وبولندا ولاتفيا وليتوانيا والسويد والنرويج وفنلندا عدم اللعب أمام فرق روسية.

وأعلن الاتحاد الأوكراني أنه سيقاطع البطولات التي تشارك بها منتخبات روسية، وقد أدان القرار وطالب يويفا بإعادة النظر بشأنه.

ومن المقرر إقامة بطولتي أوروبا للناشئين والناشئات تحت 17 عاما في العام المقبل في قبرص والسويد، على الترتيب، وستنطلق التصفيات في تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

وكانت اللجنة الأولمبية الدولية قد أوصت بإعادة رياضيي روسيا وبيلاروس إلى المنافسات الدولية، لكن على مستوى اللاعبين كأفراد وليس على مستوى الفرق.

ولم تحسم اللجنة الأولمبية الدولية حتى الآن قرارها بشأن السماح لرياضيي البلدين بالمشاركة في أولمبياد باريس 2024 .

(د ب أ)