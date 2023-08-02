فاجعة تهز الجزائر.. وفاة 8 أشخاص من عائلة واحدة في بئر- (صور وفيديوهات)

لندن- “القدس العربي”: اهتزت الجزائر على فاجعة وفاة ثمانية أشخاص من عائلة واحدة اختناقا في بئر في ولاية سطيف (شرق البلاد).

و ذكرت مصادر محلية أن أبا يبلغ من العمر 57 عاما و سبعة أفراد من عائلته تتراوح أعمارهم بين 23 و 40 عاما، والذين كانوا يقومون بحفر وتنظيف بئر يبلغ عمقها 15 مترا، لقوا حتفهم اختناقا.

وتم انتشال جثث الضحايا من البئر من قبل الحماية المدنية.

وتم تشييع الضحايا في جو مهيب اليوم الأربعاء.