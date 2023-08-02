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فاجعة تهز الجزائر.. وفاة 8 أشخاص من عائلة واحدة في بئر- (صور وفيديوهات)

منذ ساعتين

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لندن- “القدس العربي”: اهتزت الجزائر على فاجعة وفاة ثمانية أشخاص من عائلة واحدة اختناقا في بئر في ولاية سطيف (شرق البلاد).
و ذكرت مصادر محلية أن أبا يبلغ من العمر 57 عاما و سبعة أفراد من عائلته تتراوح أعمارهم بين 23 و 40 عاما، والذين كانوا يقومون بحفر وتنظيف بئر يبلغ عمقها 15 مترا، لقوا حتفهم اختناقا.
وتم انتشال جثث الضحايا من البئر من قبل الحماية المدنية.
وتم تشييع الضحايا في جو مهيب اليوم الأربعاء.

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  1. يقول عبد العزيز:
    أغسطس 2, 2023 الساعة 10:48 م

    إنا لله وإنا إليه راجعون. لله ما أعطى وله ما أخذ. حادث مفجع مفجع مفجع، نسأله تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، وأن يلهم أهلهم الصبر والسلوان، وأن يتقبلهم من الشهداء.

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