فاز بـ80% من الأصوات.. انتخاب طبيب فلسطيني رئيسا لجامعة غلاكسو في اسكتلندا

لندن- “القدس العربي”:

انتُخب الجراح البريطاني من أصول فلسطينية، غسان أبو ستة، رئيسا جديدا لجامعة غلاسكو، إحدى أكبر جامعات اسكتلندا من حيث عدد الطلبة وواحدة من أقدم جامعات المملكة المتحدة.

وحصل الطبيب الفلسطيني المتخصص في علم الجراحة والتجميل، على 4172 صوتا بنسبة بلغت 80 بالمئة من الأصوات، ليتمكن بذلك من شغل منصب رئيس الجامعة لثلاث سنوات، بحسب موقع “العرب في بريطانيا”.

The results of the 2024 UofG Rector election are in. The winner is … Dr Ghassan Abu-Sittah!

As Rector, Dr Abu-Sittah will represent students at the highest level of University decision making for 3 years.@GhassanAbuSitt1 is a world leading Plastic & Reconstructive Surgeon. pic.twitter.com/dmNTdrbUYw

— University of Glasgow (@UofGlasgow) March 26, 2024