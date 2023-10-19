فاطمة الزهراء.. قتلت في غزة قبل أن تولد

رفح: قتلت الصواريخ الإسرائيلية الجنين، فاطمة الزهراء نضال البنا، قبل أن تبصر الحياة من بطن أمها أريج مروان البنا، التي استشهدت معها في نفس القصف برفح؛ بالإضافة لطفلتيها اللتين لا تتخطيان من العمر 10 سنوات.

ووضع جثمان الجنين “فاطمة الزهراء” مع كفن والدتها التي دفنت بمدينة رفح؛ بعد التعرض للقصف داخل منزلهم بحي تل السلطان.

ويقول نهاد اللهواني؛ شاهد عيان على القصف: “تعرض المنزل الملاصق لمنزل السيدة البنا لقصف مباشر دون سابق إنذار من طائرة حربية إسرائيلية؛ ما أدى لاستشهاد العشرات، بينهم هذه السيدة التي تقطن مدينة غزة ونزحت قبل أيام هربا من القصف إلى مدينة رفح؛ ليتم قتلها هنا؛ كأنها هربت من الموت للموت!”.

وأضاف اللهواني: “كانوا يعتقدون أن رفح آمنة أكثر من مدينة غزة؛ ليصدموا بتعرضهم للقصف والقتل، وفقدان آخرين وتدمير عشرات المنازل”.

وتساءل: “هؤلاء من المفترض أنهم كانوا في منزل آمن؛ لماذا يتم قصف منزلهم وهم لم يشكلوا خطرا على أحد، بل كانوا نياما وقت القصف، وكان النوم الأخير لجميع أفراد الأسرة”.

وتساءل: “ما ذنب هذه الطفلة؟ ماذا فعلت لإسرائيل هي وجميع أطفال غزة الذين يقتلون بهذا الشكل البشع والفظيع ليل نهار؟”.

(الأناضول)