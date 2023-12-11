فاطمة تجناوت أول لاعبة مغربية تفوز بجائزة أفضل لاعبة داخل قارة أفريقيا
11 - ديسمبر - 2023
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مراكش: أصبحت فاطمة تجناوت أول لاعبة مغربية تفوز بجائزة أفضل لاعبة داخل قارة إفريقيا وذلك خلال حفل الجوائز السنوي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” الذي أقيم مساء اليوم الإثنين في مدينة مراكش المغربية للعام الثاني على التوالي.
مبروك للملكة المغربية على هذه الجوائز التي جاءت للتتوج رؤية و منهجية عمل شاملة لكرة القدم في البلاد.مبروك للاعبة الموهوبة فاطمة تاكناوت لاعبة المنتخب الوطني و الجيش الملكي.المدرب الفرنسي بدروس قام بعمل جبار لمدة قياسية ٣ سنوات لخلق منتخب مغربي نسوي احتل المرتبة التانية افريقيا !!! الآن، حل المدرب الإسباني لتدريب المنتخب المغربي النسوي..هذا المدرب الذي درب هذه السنة بطلات العالم …العالم
العالم .. المنتخب الإسباني!!!!