 فاطمة تجناوت أول لاعبة مغربية تفوز بجائزة أفضل لاعبة داخل قارة أفريقيا

مراكش: أصبحت فاطمة تجناوت أول لاعبة مغربية تفوز بجائزة أفضل لاعبة داخل قارة إفريقيا وذلك خلال حفل الجوائز السنوي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” الذي أقيم مساء اليوم الإثنين في مدينة مراكش المغربية للعام الثاني على التوالي.

(د ب أ)