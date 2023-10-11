فاغيولي لاعب وسط يوفنتوس يخضع لتحقيق بسبب مراهنات غير قانونية

روما: قالت المدعية العامة في تورينو الأربعاء إن نيكولو فاغيولي لاعب وسط يوفنتوس الإيطالي يخضع لتحقيق حاليا بسبب مراهنات غير قانونية مزعومة لتؤكد تقارير صحفية سابقة.

وقالت صحيفة لا ستامبا اليومية إن اللاعب البالغ من العمر 22 عاما متورط في تحقيق جنائي يستهدف مستخدمي منصات المراهنة غير القانونية عبر الإنترنت إلى جانب مشتبه بهم آخرين لم تكشف عن هويتهم.

وقالت إنريكا جابيتا في بيان عبر البريد الإلكتروني دون الخوض في تفاصيل “أؤكد نبأ التحقيق”.

ولم تذكر الصحيفة نوع المراهنة التي شارك فيها فاغيولي. وتمنع السلطات الإيطالية اللاعبين من المراهنة على مباريات كرة القدم ولكن ليس على أنواع أخرى من المقامرة.

وقال مصدر قريب من القضية إن مكتب المدعي العام بالاتحاد الإيطالي لكرة القدم ينظر أيضا في قضية فاغيولي، مما يؤكد جزءا آخر من تقرير لا ستامبا.

ويواجه أي لاعب تثبت إدانته بالمراهنة على مباريات كرة القدم خطر الإيقاف لثلاث سنوات على الأقل وغرامة لا تقل عن 25 ألف يورو (26517.50 دولار) بموجب قواعد الاتحاد الإيطالي.

ورفض يوفنتوس التعليق على هذه القضية. ولم تنجح على الفور محاولات الوصول إلى فاغيولي للتعليق.

وشارك فاغيولي في ست من أصل ثماني مباريات ليوفنتوس في الدوري الإيطالي هذا الموسم. وكان أول ظهور له مع المنتخب الإيطالي في نوفمبر تشرين الثاني الماضي حين شارك كبديل في مباراة ودية انتهت بالفوز 3-1 خارج أرضه على ألبانيا.

(رويترز)