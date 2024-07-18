فانس: الولايات المتحدة يجب أن “تلتزم” تجاه العمّال وليس وول ستريت

ميلووكي: تعهّد جيه دي فانس، المرشّح الجمهوري لمنصب نائب الرئيس الأمريكي، بالدفاع عن مصالح الطبقة العاملة في حال عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في تشرين الثاني/ نوفمبر.

وقال السناتور عن ولاية أوهايو أمام مؤتمر الحزب الجمهوري في ميلووكي بويسكونسن: “لقد انتهى الاهتمام بوول ستريت. سنُدافع عن العامل. لقد انتهى استيراد العمالة الأجنبيّة. سنُكافح من أجل المواطنين الأمريكيين ووظائفهم وأجورهم”.

كذلك دعا مواطنيه إلى “اختيار مسار جديد” من خلال التصويت لترامب، معلنا أيضا قبوله رسميا ترشيح الحزب له.

وقال: “الليلة هي ليلة أمل واحتفال بما كانت عليه أمريكا ذات يوم، وبفضل الله، بما ستكون عليه قريبا مرة أخرى”.

وأضاف: “هي تذكير بالواجب المقدس الذي يقع على عاتقنا” والمتمثل “في الحفاظ على التجربة الأمريكية واختيار طريق جديد لأبنائنا وأحفادنا”.

وتابع فانس: “أقف هنا وأنا أشعر بالتواضع، ويغمرني الامتنان لأقول إنني أقبل رسميا بترشيحكم لمنصب نائب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية”.

وبرز السناتور البالغ 39 عاما إلى الواجهة عندما أعلن ترامب الإثنين، اختياره ليكون نائبا له في السباق إلى البيت الأبيض، منهيا بذلك حالة ترقب مستمرة منذ أسابيع.

وكان فانس برز في مجلس الشيوخ من خلال معارضته الشرسة لتقديم المساعدات لأوكرانيا، مطالبا بدلا من ذلك بتخصيص هذه الأموال لمكافحة الهجرة غير النظامية.

وإذا انتُخب ترامب البالغ 78 عاما رئيسا، فإنّ فانس سيضخّ دما شابا في البيت الأبيض، إذ سيصبح ثالث أصغر نائب رئيس في تاريخ الولايات المتحدة.

ورغم أنّه كان ينتقد ترامب في الماضي، حقّق فانس تحوّلا كاملا ليثبت نفسه بصفته واحدا من أكثر المدافعين حماسة عن المرشح الجمهوري وشعاره “لنجعل أمريكا عظيمة مجدّدا”.

وبعد ساعات قليلة على إطلاق النار الذي استهدف الرئيس الأمريكي السابق السبت، اتهم فانس الرئيس الديموقراطي جو بايدن بأنّه هو من “تسبّب مباشرة بمحاولة الاغتيال هذه” عبر خطاباته عن أخطار نهج ترامب.

(أ ف ب)