فانس: منح أمريكا ميزة اقتصادية في أوكرانيا يشكل ضمانة أمنية

واشنطن: قال جيه.دي فانس نائب الرئيس الأمريكي إن منح واشنطن ميزة اقتصادية في مستقبل أوكرانيا سيشكل ضمانة أمنية للبلد الذي غزته روسيا في فبراير/ شباط 2022.

وأضاف فانس في مقابلة مع فوكس نيوز أمس الإثنين “إذا كنت تريد ضمانات أمنية حقيقية، وإذا كنت تريد ضمان عدم غزو فلاديمير بوتين لأوكرانيا مرة أخرى، فإن أفضل ضمان أمني على الإطلاق هو منح الأمريكيين ميزة اقتصادية في مستقبل أوكرانيا”.

وأردف “هذا ضمان أمني أفضل بكثير من 20 ألف جندي من دولة عشوائية لم تخض حربا منذ 30 أو 40 عاما”.

(رويترز)