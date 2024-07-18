 فانس يعلن قبوله الترشح لمنصب نائب الرئيس الأمريكي ويشيد بترامب: يمكنه أن يقف شامخاً أمام قاتل ويدعو لتعافي الدولة

ميلووكي: وقف جيه دي فانس، الذي اختاره المرشح الرئاسي والرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لتولي منصب نائب الرئيس، على المسرح في المؤتمر الوطني الجمهوري، أمس الأربعاء، مغدقاً على ترامب بالإشادة، على خلفية تعامله مع محاولة اغتياله الفاشلة.

وقال فانس للحشود، في أول خطاب له عقب اختياره رسمياً كمرشح الحزب الجمهوري لمنصب نائب الرئيس: “يمكنه أن يقف شامخاً أمام قاتل في لحظة، ويدعو لتعافي الدولة اللحظة التالية. فهو أب وجد محبوب”.

وأضاف، متحدثاً عن ترامب: “قالوا إنه مستبد. قالوا إنه يجب وقفه بأي وسيلة. ولكن كيف تعامل مع الأمر؟ دعا للوحدة الوطنية، وللهدوء الوطني، بعد أن كاد قاتل أن ينهى حياته”.

ويعد فانس، سيناتور ولاية أوهايو، الأصغر سناً من ترامب بنحو 40 عاماً، نجماً صاعداً داخل الحزب الجمهوري.

وفي بداية خطابه، قَبِل فانس (39 عاماً) رسمياً اختياره ليكون نائباً لترامب.

ويشار إلى أن فانس لم يكن دائماً موالياً لترامب، حتى أنه وصل إلى حدّ وصف نفسه ذات مرة بأنه ” لن يكون رجل ترامب أبداً”.

وقال: “أقول لمواطني ميدلتاون في أوهايو وجميع أفراد المجتمعات المهمشة في ميتشغان وويسكونسن وبنسلفانيا وأوهايو وكل ركن في دولتنا، أتعهد لكم بذلك: سوف أكون نائب رئيس لا ينسى مطلقاً من أين أتى”.

وكان شخص قد تمكّن من الصعود لموقع مرتفع ومعه بندقية، وأطلق عدة طلقات على ترامب خلال تجمع انتخابي في بنسلفانيا، السبت الماضي، ما أثار الذعر بين الحضور.

(د ب ا)