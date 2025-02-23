فان بيرسي يتولى تدريب فينورد الهولندي

لندن: أعلن نادي فينورد الهولندي اليوم الأحد، تعيين روبن فان بيرسي النجم السابق لمانشستر يونايتد وأرسنال الإنكليزيين في منصب المدير الفني للفريق حتى عام 2027.

ورحل الهولندي الدولي فان بيرسي (41 عاما) الفائز مع مانشستر بلقب الدوري الإنكليزي في 2013، عن تدريب هيرينفين صاحب المركز التاسع بالدوري الهولندي، بعدما قاده لسبعة انتصارات خلال 23 مباراة أشرف خلالها على تدريبه.

وبدأ فان بيرسي مسيرته الكروية عبر بوابة فينورد قبل الانتقال إلى ارسنال في 2004 وبعدها بثمانية أعوام رحل إلى مانشستر ثم انتقل إلى فناربخشة التركي ثم حط الرحال في فينورد عام 2018 ليعتزل كرة القدم في العام التالي.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) عن فان بيرسي قوله: “الكل يعلم مدى خصوصية علاقتي بفينورد أتطلع بشدة، مع الجهاز الفني القوي، للعمل مع مجموعة اللاعبين في ملعب التدريب الخاص بالنادي ثم في دي كويب (ملعب الفريق)، بدعم من الجماهير، وخوض المباريات وتحقيق النجاحات معا”.

ويحتل فينورد المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الهولندي بفارق 11 نقطة خلف أياكس أمستردام المتصدر، ويلتقي الفريق مع إنتر ميلان الإيطالي في دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، بعد الإطاحة بميلان من الملحق الفاصل.

(د ب أ)