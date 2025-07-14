فان بيرسي يصدم نجم الجزائر على طريقة “إنريكي ومبابي”

لندن- “القدس العربي”:

بعث المدير الفني لفريق فينورد روتردام الهولندي، روبن فان بيرسي، رسالة قوية لنجمه الجزائري أنيس حاج موسى، مفادها بكل اختصار أن محارب الصحراء ما زال بحاجة لتطوير أدائه بما يخدم مصلحة المنظومة الجماعية للفريق، وذلك في حديث أسطورة البريميرليغ مع الصحافيين بعد ودية رويال سانت غيلواز البلجيكي، التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله ضمن تحضيرات كلا الفريقين للموسم الجديد.

وتصدر النجم الجزائري البالغ من العمر 23 عاما، عناوين الصحف والمواقع الهولندية في الساعات القليلة الماضية، وهذه المرة ليست لأسباب تتعلق بأهدافه أو تألقه المعتاد منذ انضمامه إلى الفريق الصيف الماضي، بل لتعرضه للانتقادات من قبل مدربه الهولندي، الذي بدوره لم يتردد في التعبير عن امتعاضه من الحالة الفنية والبدنية التي كان عليها حاج موسى في ودية عطلة نهاية الأسبوع، وتحديدا مشكلته المتكررة، بعدم القيام بدوره الدفاعي المطلوب منه في الجهة اليمنى.

وقال أيقونة آرسنال ومانشستر يونايتد العقد الماضي في حديثه مع صحيفة “ألجمين داغبلاد” الهولندية: “من الواضح أن أنيس بحاجة للقيام بمجهود إضافي في أشياء كثيرة. صحيح بعد إيغور باكسياو، يعتبر أنيس ثاني أكثر اللاعبين مساهمة في تسجيل الأهداف، لكن كما قلت، ينبغي عليه القيام بمجهودات إضافية في عملية الضغط على المنافس، لا سيما عندما نكثف من ضغطنا لاستعادة الكرة. في هكذا مستوى تنافسي، لا يمكن أن تكتفي بتسجيل الأهداف. يجب تنفيذ باقي الأدوار التكتيكية حتى تكون مهما في الفريق”.

وأعادت كلمات فان بيرسي إلى الأذهان تلك النصيحة الشهيرة التي قدمها مدرب باريس سان جيرمان لويس إنريكي لنجمه السابق في “حديقة الأمراء” كيليان مبابي، حين صارحه في الفيلم الوثائقي “أنتم لا تفقهون أي شيء”، بالأسباب الجوهرية التي تعيقه عن الفوز أو المنافسة على جائزة “الكرة الذهبية” كأفضل لاعب في العالم من قبل مجلة “فرانس فوتبول”، أبرزها تجاهل دوره الدفاعي، قائلا جملته الشهيرة: “في اليوم الذي لا تُسجل فيه، يجب أن تكون أفضل لاعب على الكوكب في الدفاع، عليك أن تُعطي المثل. هذا هو معنى أن تكون مايكل جوردان”.

وتأتي هذه الانتقادات، بالتزامن مع الأنباء الرائجة في هذه الأثناء عن احتمال رحيل حاج موسى عن عملاق الكرة الهولندية قبل غلق الميركاتو، حيث يتصدر قائمة المطلوبين لتجديد الدماء في هجوم بنفيكا الموسم الجديد لتعويض رحيل بطل العالم أنخيل دي ماريا بعد انتقاله إلى صفوف روساريو سنترال الأرجنتيني، ونفس الأمر بالنسبة لمواطنه وزميله في الفريق الهولندي رامز زروقي، الذي لا يحظى هو الآخر بثقة المدرب فان بيرسي، ويُقال إنه سيخوض تجربة إنكليزية أو إسبانية في الموسم الجديد، كجزء من خطة إعادة هيكلة فينورد.