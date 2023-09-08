فان دايك قائد ليفربول يواجه الإيقاف لمباراة إضافية إلى جانب غرامة مالية

لندن: تلقى النجم الهولندي فيرجيل فان دايك قائد فريق ليفربول الإنكليزي لكرة القدم عقوبة الإيقاف لمباراة إضافية إلى جانب غرامة مالية قيمتها 100 ألف جنيه إسترليني (125 ألف دولار)، إثر رفض مغادرة الملعب لدى حصوله على بطاقة حمراء خلال مباراة الفريق أمام نيوكاسل، وتوجيه كلمات غير لائقة للحكم جون بروكس.

وكان الهولندي الدولي فان دايك قد حصل على البطاقة الحمراء بسبب تدخل قوي مع ألكسندر إيساك خلال الشوط الأول من المباراة التي انتهت بفوز ليفربول على نيوكاسل 2 / 1 يوم 27 آب/أغسطس الماضي، وقد توقف اللعب لدقائق لحين مراجعة اللقطة من مختلف الزوايا عبر نظام حكم الفيديو المساعد “فار”.

وعبر برنامج خاص بالتحكيم على شبكة “سكاي سبورتس”، قام هوارد ويب رئيس لجنة الحكام برابطة الدوري الإنكليزي بعرض وتحليل الحديث بين بروكس وحكام الفيديو المساعدين.

وخلال انتظار القرار النهائي، قال بروكس لفان دايك :”سأخبرك، لكن يمكنك الذهاب فورا إن أردت.”

وأضاف في كلماته للاعب :”هو خطأ بالتأكيد، هم يفحصون فقط موقع الخطأ… لا تفعل أي شيء سخيف.”

ولدى تأكيد منح البطاقة الحمراء، قال بروكس :”ضربة حرة، اذهب، اذهب”، وقد رد فان دايك بألفاظ خارجة، حسب ما ذكرته وكالة الأنباء البريطانية “بي إيه ميديا”.

وخضع لاعب قلب الدفاع الهولندي للإيقاف لمباراة واحدة مطلع هذا الأسبوع، حيث غاب عن مباراة ليفربول أمام أستون فيلا، ولكن تقرر تغليظ العقوبة بداعي السلوك غير اللائق واستخدام ألفاظ خارجة تجاه حكم المباراة.

وسيغيب فان دايك بذلك عن المباراة المقررة أمام وولفرهامبتون يوم 16 أيلول/سبتمبر الجاري.

وذكر الاتحاد الإنكليزي في بيان أصدره اليوم :”فيرجيل فان دايك عوقب بالإيقاف لمباراة مع تغريمه 100 ألف إسترليني بداعي انتهاك المادة إي 1.3 من قوانين الاتحاد، خلال مباراة ليفربول أمام نيوكاسل في الدوري الإنكليزي الممتاز يوم 27 آب/أغسطس.”

وأضاف:”المدافع اعترف بأنه تصرف بشكل غير لائق واستخدم كلمات مسيئة ومهينة تجاه حكم المباراة بعد طرده في الدقيقة 29، وقد فرضت العقوبات من جانب لجنة تنظيمية مستقلة.”

(د ب أ)