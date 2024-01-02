فان دايك يرفض الحديث عن فرص ليفربول في الفوز بالدوري الإنكليزي

لندن: أكد الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول أنه لن يتحدث عن فرص فريقه في التتويج بلقب الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، إلا إذا استمر الفريق في نفس وضعيته القوية حتى آذار/مارس المقبل.

وفاز ليفربول على نيوكاسل يونايتد 4 2/ أمس الإثنين ليعزز موقعه في الصدارة بفارق ثلاث نقاط عن أستون فيلا، وبفارق خمس نقاط عن مانشستر سيتي الذي يملك مباراة مؤجلة.

وفي كانون الثاني/يناير الجاري، يلتقي ليفربول هذا الأسبوع مع مضيفه أرسنال في الدور الثالث لكأس الاتحاد الإنكليزي، كما يواجه فولهام في مباراتي الذهاب والإياب للمربع الذهبي لكأس رابطة المحترفين.

ويخوض ليفربول مباراتين فقط بالدوري الإنكليزي الشهر الحالي بسبب العطلة الشتوية في الوقت الذي سيفتقد فيه الفريق لجهود هدافه محمد صلاح لانضمامه لمنتخب مصر في كأس أمم إفريقيا.

وقال فان دايك لدى سؤاله عن الصراع على لقب الدوري الإنكليزي “لن أتحدث عن أي من هذا، لم أفعل ذلك أبدا ولن أفعل ذلك الآن”.

وأضاف “مازال الوقت مبكرا للقيام بذلك، نحن في مطلع كانون الثاني/يناير، لدينا لاعبون رحلوا الآن، لدينا لاعبون عائدين من الإصابة لنرى كيف ستسير الأمور”.

وأشار “إذا احتفظنا بالصدارة في شباط/فبراير وآذار/مارس، فمن الواضح أنه سيتوجب علينا أن نمضي قدما ومحاولة الضغط، لكن في الوقت الراهن نركز فقط على المباراة المقبلة، ولا ننظر إلى الآخرين ونحاول أن نحسن من أنفسنا”.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) عن المدافع الهولندي قوله “هنا دائما تكمن الخبرة، وقد قادتنا إلى النجاح في أخر ستة أعوام في الفوز بلقب الدوري الإنكليزي، ونتمنى أن نرى ذلك يحدث في نهاية الموسم”.

وأكد فان دايك أن ليفربول سيفتقد لمحمد صلاح، قائلا: “بكل تأكيد سنتفقد مو وإمكاناته، وقدراته القيادية أيضا”.

(د ب أ)





