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فان دي بيك يودع مانشستر يونايتد مع اقتراب رحيله إلى جيرونا

منذ 59 دقيقة

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لندن: قال دوني فان دي بيك إن وقته مع فريق مانشستر يونايتد الإنكليزي لكرة القدم، “انتهى” مع اقتراب انتقاله لفريق جيرونا الإسباني.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي.أيه.ميديا) أن لاعب خط الوسط انضم لمانشستر يونايتد قادما من أياكس الهولندي في أيلول/سبتمبر 2020 وقضى النصف الثاني من الموسم معارا لآينتراخت فرانكفورت الألماني.

ويعتزم اللاعب حاليا الرحيل بشكل دائم عن مانشستر يونايتد، إلى جيرونا، الذي يشارك في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وكتب اللاعب عبر حسابه بتطبيق “إنستغرام” :”عائلة مانشستر يونايتد العزيزة. اليوم لا ينسى حيث تنتهي رحلتي مع النادي”.

وأضاف :”اشكركم على دعمكم طوال هذه السنوات. منذ اللحظة التي وصلنا فيها إلى مانشستر يونايتد، شعرنا بترحاب شديد، ونحن ممتنون لذلك”.

وأكد :” شكرا لكل شخص في النادي، فقد جعلونا نشعر بأننا في بيتنا. شكر خاص لكل الجماهير التي جعلت هذه السنوات لا تنسى. بجانب كرة القدم، فإن ولادة طفلينا هنا يؤكد أن مانشستر سيكون لها مكانا مميزا في قلوبنا. حظ سعيد للجميع، سنلتقي مجددا”.

(د ب أ)

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