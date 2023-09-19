فايا يونان تحيي اليوم حفلاً غنائياً في دمشق

بيروت – «القدس العربي»: أعلنت الفنانة السورية فايا يونان عن اقامتها حفلاً غنائيًا في مدينة دمشق اليوم الأربعاء، بعد غياب طويل عن الساحة الغنائية السورية. وتقدم خلاله باقة مميزة من أشهر أغنياتها المحببة لدى جمهورها، والتي غنتها في معظم المهرجانات التي شاركت فيها في مختلف الدول العربية والأجنبية.

وتغني مجموعة كبيرة من أشهر أغنياتها التي قدمتها خلال مشوارها الغنائي، منها “بيناتنا في بحر”، “في الطريق إليك”، “يا ليته يعلم”، و”يا قاتلي”، و”غني”، “كيفنا تنيناتنا” و”صدى موالنا” وغيرها.

وحققت الفنانة قفزة فنية خلال الفترة الماضية، آخرها تتويجها بلقب أفضل مطربة سورية لعام 2018 ضمن جوائز “داف باما” الألمانية، وإطلاقها كليب “بغداد”، مع دخولها موسوعة جينيس للأرقام القياسية، باعتبارها أول مطربة عربية تنجح في عملية “الكراود فاندينج” أو التمويل الجماهيري، عبر أولى أغنياتها “أحب يديك”.

وتمكنت من تحقيق أكثر من 25 ألف دولار لإنتاجها، وما يتخطى الثلاثة ملايين بالعملة السورية، وظهرت بالفعل الأغنية المصورة للنور، وتمكنت من تخطي حاجز الـ13 مليون مشاهدة، وأصبحت من أكثر أغاني فايا استماعًا وشهرة.