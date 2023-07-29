فايزة العماري تضع صفقة مبابي في ملعب ريال مدريد

مدريد- “القدس العربي”: أفادت مصادر صحافية، بأن السيدة فايزة العماري، والدة ووكيلة أعمال النجم الفرنسي كيليان مبابي، أبلغت وسطاء رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز، بكافة الشروط والمبالغ المستحقة، مقابل انتزاع موافقة رئيس باريس سان جيرمان ناصر الخليفي، لإطلاق سراح نجلها من “حديقة الأمراء” قبل أن يُسدل الستار على سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

ووفقا لما أوردته صحيفة “ماركا” الإسبانية، فإن المشهد الختامي لهذا المسلسل المكسيكي الطويل، اقترب أكثر من أي وقت مضى، بعد تواصل الوالدة بشكل رسمي مع مسؤولي النادي الملكي، متقمصة دور الوسيط بين رجل الأعمال القطري ونظيره الإسباني، وذلك بطرح السعر الذي حددته الإدارة الباريسية، من أجل التخلي عن أفضل مهاجم في العالم هذا الصيف.

وجاء في نفس التقرير، أن العماري أخبرت مفوضي اللوس بلانكوس، أن باريس سان جيرمان يريد قرابة الربع مليار يورو، نظير الاستغناء عن صاحب الـ24 عاما، ليكسر الرقم القياسي لأغلى صفقة في التاريخ، والمسجل باسم نيمار جونيور، بعد ضمه من برشلونة عام 2017، مقابل تفعيل الشرط الجزائي في عقده، والذي كان يُقدر وقتها بنحو 222 مليون بعملة القارة العجوز.

وأوضحت المنصة المقرب من بيريز، أن والدة مبابي، وضعت الكرة في ملعب أصحاب القرار في مكاتب سانتياغو بيرنابيو، إما يقبلون بشروط الإدارة الباريسية، وإما يتفاوضون لتقليل رسوم التحويل، مع تلميحات بأن القرش الأبيض الكبير، سيعمل جاهدا على تخفيض المبلغ الضخم، لاعتقاده بأن عملاق الليغ1، سيضطر لتقديم بعض التنازلات، كلما اقتربت عقارب الساعة من موعد “الديد لاين”.

وفي الختام، أشارت “ماركا” إلى أن مرونة باريس سان جيرمان في المفاوضات، ستكون مفتاح الصفقة، وإلا سيضطر بيريز لأخذ خطوة إلى الوراء، بالأحرى سيقوم بتفعيل خاصية الانتظار، ريثما يحصل على توقيع اللاعب بموجب قانون بوسمان منتصف العام القادم، وذلك لعدم استعداد النادي الإسباني لإنفاق هكذا مبالغ في مهاجم من المفترض أنه سيكون حرا فور إطلاق صافرة نهاية الموسم الجديد.

ومعروف أن علاقة بطل العالم 2018 بناديه الباريسي وصلت إلى طريق مسدود، بعد منعه من مرافقة اللاعبين في جولة الاستعداد للموسم الجديد في شرق آسيا، تمهيدا لبيعه بأعلى عائد مادي، بعد أن كشف عن رغبته في المغادرة وعدم التجديد إلى ما بعد العام 2024، الأمر الذي جعل النادي يتخذ ضده هذا الإجراء، لتجنب خسارته بدون مقابل بعد عام، وبالتبعية فتح المجال لربط مستقبله بالهلال السعودي، كمنافس محتمل للريال على الميغا ستار المطروح للبيع في مزاد علني.