فايزر تخسر أحدث معارك براءات اختراع اللقاحات ضد موديرنا

لندن: خسرت شركة “فايزر” أحدث جولات معركتها القانونية التي تبلغ قيمتها ملايين الجنيهات الإسترليني ضد شركة “موديرنا” المنافسة لتطوير لقاح ضد “كوفيد-19”.

ويتركز النزاع طويل الأمد، الذي تنافست فيه شركة “فايزر” الأمريكية وشركة “بيونتك” الألمانية لصناعة الدواء ضد “موديرنا”، على استخدام تكنولوجيا الحمض النووي الريبوزي المرسال في اللقاحات المنقذة للحياة.

وفي يوليو/ تموز الماضي، أصدر قاضي المحكمة العليا ريتشارد ميد حكما مختلطا خلص فيه إلى أن إحدى براءات الاختراع الأوروبية لموديرنا، التي تحمل اسم “اي بي 565” كانت “غير صالحة”.

لكنه وجد أيضا أن براءة اختراع مختلفة، تسمى “اي بي 949” “صحيحة” وتعرضت لانتهاك من شركتي “فايزر” و”بيونتك”.

وقال أيضا إن براءة الاختراع “اي بي 949” “جديدة وواضحة”.

وتقدمت شركة “فايزر” وشريكتها الألمانية “بيونتك” بطعن ضد القرار في محكمة الاستئناف في لندن، ولكن يوم الجمعة رفض القضاة الاستئناف، وفقا لوكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا).

(د ب أ)