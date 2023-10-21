فاينانشال تايمز: الجامعات الأمريكية تخسر الملايين بـ”سبب موقفها من حماس”

جانب من مظاهرة في داعمة لفلسطنين وضد العدوان على غزة في جامعة هارفارد ( أ ف ب)

لندن ـ “القدس العربي”:

نشرت صحيفة “فاينانشال تايمز” البريطانية تقريرا بعنوان “الجامعات الأمريكية تخسر الملايين بعد سحب الجهات المانحة التمويل بسبب موقفها من حماس” أعده أندرو جاك، تحدث فيه عن إقدام العديد من المتبرعين الأثرياء على سحب ملايين الدولارات من التبرعات المخطط له لمعاقبة الجامعات الأمريكية على ردودها على الهجوم الذي نفذته حماس على إسرائيل، وموقفها من حرية التعبير والمسؤوليات العامة لإدارة الجامعات والأكاديميين.

ودعا المتبرعون، الذين لا تشير الصحيفة بشكل صريح إلى موقفهم الداعم لإسرائيل وخلفيتهم، إلى إدانة أقوى لحماس ومعاداة السامية من قبل الجامعات، واتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد الطلاب المحتجين ضد إسرائيل. كما هددت شركات المحاماة والاستثمار بإلغاء عروض العمل التي قدمتها للطلاب، أو عدم توظيف المتظاهرين عند تخرجهم.

وقد ترك هذا الضغط الجامعات – بما في ذلك جامعة هارفارد وستانفورد وبنسلفانيا – تكافح من أجل احتواء الأزمة المتنامية ودفع بعضها نحو مراجعة لوائحها لتكون أكثر صرامة.

في المقابل دافع آخرون – بمن في ذلك المدافعون عن حرية التعبير وجامعة نورث كارولينا ويلمنغتون – عن المبادئ التي تم وضعها في تقرير كالفن لعام 1967 لجامعة شيكاغو، والتي تقضي بأنه يجب على الكليات أن تلتزم بالحرية الأكاديمية وتصر على “الحياد المؤسسي فيما يتعلق بالأمور السياسية والاجتماعية”.

ومثلما يشير التقرير قد سلطت مثل هذه الإجراءات الضوء على تأثير الجهات المانحة، التي ساهمت العام الماضي بمبلغ 60 مليار دولار للجامعات الأمريكية، والضغط المتنامي من وسائل التواصل الاجتماعي بشأن القضايا الحساسة.

في المقابل يرى مديرو الجامعات، في ظل الضغوط الشديدة الحالية، أن الدفاع عن حرية التعبير له ثمن.